- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
110
Profit Trade:
57 (51.81%)
Loss Trade:
53 (48.18%)
Best Trade:
15.69 USD
Worst Trade:
-17.29 USD
Profitto lordo:
150.81 USD (48 307 pips)
Perdita lorda:
-163.37 USD (41 306 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (12.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.55 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
61.42%
Massimo carico di deposito:
611.69%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
39 (35.45%)
Short Trade:
71 (64.55%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.11 USD
Profitto medio:
2.65 USD
Perdita media:
-3.08 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-9.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.61 USD (3)
Crescita mensile:
18.27%
Previsione annuale:
221.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.36 USD
Massimale:
37.65 USD (23.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.18% (32.88 USD)
Per equità:
85.82% (133.13 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDCAD
|10
|USDJPY
|10
|CADJPY
|9
|EURGBP
|9
|USDCHF
|7
|EURAUD
|7
|ETHUSD
|7
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|6
|CADCHF
|6
|GBPJPY
|6
|NZDUSD
|5
|CHFJPY
|5
|AUDNZD
|4
|BTCUSD
|3
|NZDJPY
|3
|AUDJPY
|2
|XAUUSD
|2
|AUDUSD
|2
|EURJPY
|1
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|
2 4 6 8 10
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDCAD
|-6
|USDJPY
|7
|CADJPY
|-29
|EURGBP
|3
|USDCHF
|4
|EURAUD
|10
|ETHUSD
|-2
|GBPUSD
|6
|EURUSD
|-1
|CADCHF
|7
|GBPJPY
|-20
|NZDUSD
|7
|CHFJPY
|1
|AUDNZD
|-3
|BTCUSD
|0
|NZDJPY
|-3
|AUDJPY
|-5
|XAUUSD
|7
|AUDUSD
|3
|EURJPY
|2
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDCAD
|-315
|USDJPY
|541
|CADJPY
|-1.3K
|EURGBP
|-67
|USDCHF
|161
|EURAUD
|568
|ETHUSD
|-2K
|GBPUSD
|317
|EURUSD
|-19
|CADCHF
|210
|GBPJPY
|-796
|NZDUSD
|347
|CHFJPY
|55
|AUDNZD
|-257
|BTCUSD
|2.9K
|NZDJPY
|-255
|AUDJPY
|-374
|XAUUSD
|7.1K
|AUDUSD
|145
|EURJPY
|125
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +15.69 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +12.30 USD
Massima perdita consecutiva: -9.97 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FPMarkets-Live3
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.73 × 52
|
TradeMaxGlobal-Demo
|5.57 × 30
|
FBS-Real-13
|5.62 × 784
|
Exness-Real16
|6.06 × 67
|
Exness-Real29
|7.68 × 124
|
ICMarketsSC-Live05
|9.42 × 544
|
Exness-Real4
|10.78 × 283
|
ICMarketsSC-Live31
|11.81 × 53
|
RoboForex-Pro-3
|14.38 × 8
Breakout strategy with tight stoploss
タイトなストップロスを伴うブレイクアウト戦略
استراتيجية الاختراق مع وقف الخسارة الضيق
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-1%
0
0
USD
USD
75
USD
USD
6
0%
110
51%
61%
0.92
-0.11
USD
USD
86%
1:200