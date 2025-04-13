SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Katherine Goble
Phan Tan Trinh

Katherine Goble

Phan Tan Trinh
0 recensioni
6 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -1%
Exness-Real29
1:200
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
110
Profit Trade:
57 (51.81%)
Loss Trade:
53 (48.18%)
Best Trade:
15.69 USD
Worst Trade:
-17.29 USD
Profitto lordo:
150.81 USD (48 307 pips)
Perdita lorda:
-163.37 USD (41 306 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (12.30 USD)
Massimo profitto consecutivo:
21.55 USD (3)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
61.42%
Massimo carico di deposito:
611.69%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
28
Tempo di attesa medio:
9 ore
Fattore di recupero:
-0.33
Long Trade:
39 (35.45%)
Short Trade:
71 (64.55%)
Fattore di profitto:
0.92
Profitto previsto:
-0.11 USD
Profitto medio:
2.65 USD
Perdita media:
-3.08 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-9.97 USD)
Massima perdita consecutiva:
-23.61 USD (3)
Crescita mensile:
18.27%
Previsione annuale:
221.72%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
36.36 USD
Massimale:
37.65 USD (23.11%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
39.18% (32.88 USD)
Per equità:
85.82% (133.13 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDCAD 10
USDJPY 10
CADJPY 9
EURGBP 9
USDCHF 7
EURAUD 7
ETHUSD 7
GBPUSD 6
EURUSD 6
CADCHF 6
GBPJPY 6
NZDUSD 5
CHFJPY 5
AUDNZD 4
BTCUSD 3
NZDJPY 3
AUDJPY 2
XAUUSD 2
AUDUSD 2
EURJPY 1
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
2 4 6 8 10
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDCAD -6
USDJPY 7
CADJPY -29
EURGBP 3
USDCHF 4
EURAUD 10
ETHUSD -2
GBPUSD 6
EURUSD -1
CADCHF 7
GBPJPY -20
NZDUSD 7
CHFJPY 1
AUDNZD -3
BTCUSD 0
NZDJPY -3
AUDJPY -5
XAUUSD 7
AUDUSD 3
EURJPY 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDCAD -315
USDJPY 541
CADJPY -1.3K
EURGBP -67
USDCHF 161
EURAUD 568
ETHUSD -2K
GBPUSD 317
EURUSD -19
CADCHF 210
GBPJPY -796
NZDUSD 347
CHFJPY 55
AUDNZD -257
BTCUSD 2.9K
NZDJPY -255
AUDJPY -374
XAUUSD 7.1K
AUDUSD 145
EURJPY 125
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +15.69 USD
Worst Trade: -17 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +12.30 USD
Massima perdita consecutiva: -9.97 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real29" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FPMarkets-Live3
0.00 × 1
Exness-Real17
0.73 × 52
TradeMaxGlobal-Demo
5.57 × 30
FBS-Real-13
5.62 × 784
Exness-Real16
6.06 × 67
Exness-Real29
7.68 × 124
ICMarketsSC-Live05
9.42 × 544
Exness-Real4
10.78 × 283
ICMarketsSC-Live31
11.81 × 53
RoboForex-Pro-3
14.38 × 8
Breakout strategy with tight stoploss

タイトなストップロスを伴うブレイクアウト戦略

استراتيجية الاختراق مع وقف الخسارة الضيق

Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Katherine Goble
30USD al mese
-1%
0
0
USD
75
USD
6
0%
110
51%
61%
0.92
-0.11
USD
86%
1:200
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.