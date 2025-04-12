- Büyüme
İşlemler:
709
Kârla kapanan işlemler:
277 (39.06%)
Zararla kapanan işlemler:
432 (60.93%)
En iyi işlem:
176.89 USD
En kötü işlem:
-120.30 USD
Brüt kâr:
14 559.48 USD (660 713 pips)
Brüt zarar:
-14 166.10 USD (618 935 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (662.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
662.08 USD (10)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
92.83%
Maks. mevduat yükü:
21.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.23
Alış işlemleri:
434 (61.21%)
Satış işlemleri:
275 (38.79%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.55 USD
Ortalama kâr:
52.56 USD
Ortalama zarar:
-32.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-924.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-924.15 USD (14)
Aylık büyüme:
21.13%
Yıllık tahmin:
256.43%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
686.02 USD
Maksimum:
1 737.35 USD (84.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.40% (1 594.05 USD)
Varlığa göre:
9.70% (255.05 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|556
|GBPJPY
|43
|EURJPY
|35
|EURUSD
|16
|CHFJPY
|14
|USDJPY
|13
|GBPUSD
|11
|AUDJPY
|8
|USDCAD
|7
|AUDUSD
|5
|CADJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|678
|GBPJPY
|-160
|EURJPY
|63
|EURUSD
|-23
|CHFJPY
|-234
|USDJPY
|23
|GBPUSD
|112
|AUDJPY
|-56
|USDCAD
|15
|AUDUSD
|-1
|CADJPY
|-22
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|56K
|GBPJPY
|-6.3K
|EURJPY
|2.1K
|EURUSD
|-1.8K
|CHFJPY
|-12K
|USDJPY
|-950
|GBPUSD
|4.7K
|AUDJPY
|-1.3K
|USDCAD
|2.3K
|AUDUSD
|-1
|CADJPY
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +176.89 USD
En kötü işlem: -120 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +662.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -924.15 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
