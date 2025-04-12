SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Siantarman77
Canboy Ridhoma Dolok Saribu

Siantarman77

Canboy Ridhoma Dolok Saribu
0 inceleme
Güvenilirlik
26 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
709
Kârla kapanan işlemler:
277 (39.06%)
Zararla kapanan işlemler:
432 (60.93%)
En iyi işlem:
176.89 USD
En kötü işlem:
-120.30 USD
Brüt kâr:
14 559.48 USD (660 713 pips)
Brüt zarar:
-14 166.10 USD (618 935 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
10 (662.08 USD)
Maksimum ardışık kâr:
662.08 USD (10)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
92.83%
Maks. mevduat yükü:
21.68%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
23
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.23
Alış işlemleri:
434 (61.21%)
Satış işlemleri:
275 (38.79%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
0.55 USD
Ortalama kâr:
52.56 USD
Ortalama zarar:
-32.79 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-924.15 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-924.15 USD (14)
Aylık büyüme:
21.13%
Yıllık tahmin:
256.43%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
686.02 USD
Maksimum:
1 737.35 USD (84.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
50.40% (1 594.05 USD)
Varlığa göre:
9.70% (255.05 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 556
GBPJPY 43
EURJPY 35
EURUSD 16
CHFJPY 14
USDJPY 13
GBPUSD 11
AUDJPY 8
USDCAD 7
AUDUSD 5
CADJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 678
GBPJPY -160
EURJPY 63
EURUSD -23
CHFJPY -234
USDJPY 23
GBPUSD 112
AUDJPY -56
USDCAD 15
AUDUSD -1
CADJPY -22
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 56K
GBPJPY -6.3K
EURJPY 2.1K
EURUSD -1.8K
CHFJPY -12K
USDJPY -950
GBPUSD 4.7K
AUDJPY -1.3K
USDCAD 2.3K
AUDUSD -1
CADJPY -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +176.89 USD
En kötü işlem: -120 USD
Maksimum ardışık kazanç: 10
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +662.08 USD
Maksimum ardışık zarar: -924.15 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Deltastock-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
311 daha fazla...
İnceleme yok
2025.09.18 14:05
2025.08.21 11:11
2025.08.20 01:46
2025.08.13 10:18
2025.08.12 03:43
2025.07.31 16:04
2025.07.29 06:59
2025.07.23 16:34
2025.07.21 13:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.17 22:59
2025.06.11 14:20
2025.06.09 04:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.26 14:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 12:38
2025.05.22 10:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 14:04
2025.05.19 09:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 13:34
2025.05.13 07:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 08:45
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Siantarman77
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
3.7K
USD
26
0%
709
39%
93%
1.02
0.55
USD
50%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.