- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
709
Profit Trade:
277 (39.06%)
Loss Trade:
432 (60.93%)
Best Trade:
176.89 USD
Worst Trade:
-120.30 USD
Profitto lordo:
14 559.48 USD (660 713 pips)
Perdita lorda:
-14 166.10 USD (618 935 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (662.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
662.08 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
92.83%
Massimo carico di deposito:
21.68%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.23
Long Trade:
434 (61.21%)
Short Trade:
275 (38.79%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
52.56 USD
Perdita media:
-32.79 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-924.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-924.15 USD (14)
Crescita mensile:
21.13%
Previsione annuale:
256.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
686.02 USD
Massimale:
1 737.35 USD (84.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.40% (1 594.05 USD)
Per equità:
9.70% (255.05 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|556
|GBPJPY
|43
|EURJPY
|35
|EURUSD
|16
|CHFJPY
|14
|USDJPY
|13
|GBPUSD
|11
|AUDJPY
|8
|USDCAD
|7
|AUDUSD
|5
|CADJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|678
|GBPJPY
|-160
|EURJPY
|63
|EURUSD
|-23
|CHFJPY
|-234
|USDJPY
|23
|GBPUSD
|112
|AUDJPY
|-56
|USDCAD
|15
|AUDUSD
|-1
|CADJPY
|-22
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|56K
|GBPJPY
|-6.3K
|EURJPY
|2.1K
|EURUSD
|-1.8K
|CHFJPY
|-12K
|USDJPY
|-950
|GBPUSD
|4.7K
|AUDJPY
|-1.3K
|USDCAD
|2.3K
|AUDUSD
|-1
|CADJPY
|-1K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +176.89 USD
Worst Trade: -120 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +662.08 USD
Massima perdita consecutiva: -924.15 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 2
|
BlackBullMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live08
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
QTrade-Classic Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
FXTG-Main Server 1
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
AdmiralMarkets-Live
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
Alpari-PRO
|0.00 × 1
|
ACCORDUS-Server
|0.00 × 1
311 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
20%
0
0
USD
USD
3.7K
USD
USD
26
0%
709
39%
93%
1.02
0.55
USD
USD
50%
1:50