Canboy Ridhoma Dolok Saribu

Siantarman77

Canboy Ridhoma Dolok Saribu
0 recensioni
Affidabilità
26 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 20%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
709
Profit Trade:
277 (39.06%)
Loss Trade:
432 (60.93%)
Best Trade:
176.89 USD
Worst Trade:
-120.30 USD
Profitto lordo:
14 559.48 USD (660 713 pips)
Perdita lorda:
-14 166.10 USD (618 935 pips)
Vincite massime consecutive:
10 (662.08 USD)
Massimo profitto consecutivo:
662.08 USD (10)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
92.83%
Massimo carico di deposito:
21.68%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
23
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.23
Long Trade:
434 (61.21%)
Short Trade:
275 (38.79%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
0.55 USD
Profitto medio:
52.56 USD
Perdita media:
-32.79 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-924.15 USD)
Massima perdita consecutiva:
-924.15 USD (14)
Crescita mensile:
21.13%
Previsione annuale:
256.43%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
686.02 USD
Massimale:
1 737.35 USD (84.69%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
50.40% (1 594.05 USD)
Per equità:
9.70% (255.05 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 556
GBPJPY 43
EURJPY 35
EURUSD 16
CHFJPY 14
USDJPY 13
GBPUSD 11
AUDJPY 8
USDCAD 7
AUDUSD 5
CADJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 678
GBPJPY -160
EURJPY 63
EURUSD -23
CHFJPY -234
USDJPY 23
GBPUSD 112
AUDJPY -56
USDCAD 15
AUDUSD -1
CADJPY -22
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 56K
GBPJPY -6.3K
EURJPY 2.1K
EURUSD -1.8K
CHFJPY -12K
USDJPY -950
GBPUSD 4.7K
AUDJPY -1.3K
USDCAD 2.3K
AUDUSD -1
CADJPY -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +176.89 USD
Worst Trade: -120 USD
Vincite massime consecutive: 10
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +662.08 USD
Massima perdita consecutiva: -924.15 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Deltastock-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
311 più
Non ci sono recensioni
2025.09.18 14:05
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.21 11:11
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.20 01:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.13 10:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.12 03:43
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.31 16:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.29 06:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.23 16:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 13:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.17 22:59
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 14:20
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.09 04:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.26 14:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 12:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.22 10:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 14:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.19 09:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 13:34
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.13 07:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 08:45
Share of days for 80% of growth is too low
