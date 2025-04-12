SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Siantarman77
Canboy Ridhoma Dolok Saribu

Siantarman77

Canboy Ridhoma Dolok Saribu
0 avis
Fiabilité
26 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 20%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
707
Bénéfice trades:
276 (39.03%)
Perte trades:
431 (60.96%)
Meilleure transaction:
176.89 USD
Pire transaction:
-120.30 USD
Bénéfice brut:
14 470.70 USD (657 713 pips)
Perte brute:
-14 075.19 USD (615 935 pips)
Gains consécutifs maximales:
10 (662.08 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
662.08 USD (10)
Ratio de Sharpe:
0.04
Activité de trading:
92.83%
Charge de dépôt maximale:
21.68%
Dernier trade:
12 il y a des heures
Trades par semaine:
22
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.23
Longs trades:
433 (61.24%)
Courts trades:
274 (38.76%)
Facteur de profit:
1.03
Rendement attendu:
0.56 USD
Bénéfice moyen:
52.43 USD
Perte moyenne:
-32.66 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-924.15 USD)
Perte consécutive maximale:
-924.15 USD (14)
Croissance mensuelle:
34.97%
Prévision annuelle:
424.36%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
686.02 USD
Maximal:
1 737.35 USD (84.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
50.40% (1 594.05 USD)
Par fonds propres:
9.70% (255.05 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 554
GBPJPY 43
EURJPY 35
EURUSD 16
CHFJPY 14
USDJPY 13
GBPUSD 11
AUDJPY 8
USDCAD 7
AUDUSD 5
CADJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 681
GBPJPY -160
EURJPY 63
EURUSD -23
CHFJPY -234
USDJPY 23
GBPUSD 112
AUDJPY -56
USDCAD 15
AUDUSD -1
CADJPY -22
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 56K
GBPJPY -6.3K
EURJPY 2.1K
EURUSD -1.8K
CHFJPY -12K
USDJPY -950
GBPUSD 4.7K
AUDJPY -1.3K
USDCAD 2.3K
AUDUSD -1
CADJPY -1K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +176.89 USD
Pire transaction: -120 USD
Gains consécutifs maximales: 10
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +662.08 USD
Perte consécutive maximale: -924.15 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 2
BlackBullMarkets-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live08
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
QTrade-Classic Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
FXTG-Main Server 1
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
Deltastock-Live
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 1
AdmiralMarkets-Live
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
ICMarkets-Live03
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 2
Alpari-PRO
0.00 × 1
ACCORDUS-Server
0.00 × 1
311 plus...
Aucun avis
2025.09.18 14:05
2025.08.21 11:11
2025.08.20 01:46
2025.08.13 10:18
2025.08.12 03:43
2025.07.31 16:04
2025.07.29 06:59
2025.07.23 16:34
2025.07.21 13:24
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.17 22:59
2025.06.11 14:20
2025.06.09 04:11
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.26 14:59
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.51% of days out of 57 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.23 12:38
2025.05.22 10:28
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.77% of days out of 53 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 14:04
2025.05.19 09:04
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4% of days out of 50 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.14 13:34
2025.05.13 07:23
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.55% of days out of 44 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 08:45
