- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 494
Kârla kapanan işlemler:
1 073 (71.82%)
Zararla kapanan işlemler:
421 (28.18%)
En iyi işlem:
144.78 EUR
En kötü işlem:
-177.22 EUR
Brüt kâr:
3 437.22 EUR (1 041 766 pips)
Brüt zarar:
-2 956.77 EUR (576 784 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (24.41 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
181.15 EUR (15)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
89.32%
Maks. mevduat yükü:
5.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
145
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.86
Alış işlemleri:
714 (47.79%)
Satış işlemleri:
780 (52.21%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.32 EUR
Ortalama kâr:
3.20 EUR
Ortalama zarar:
-7.02 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-32.48 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-223.33 EUR (3)
Aylık büyüme:
5.42%
Yıllık tahmin:
68.36%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
346.84 EUR
Maksimum:
559.92 EUR (7.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.76% (559.92 EUR)
Varlığa göre:
12.27% (860.27 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|255
|XAUUSD
|252
|NZDCAD
|160
|AUDCAD
|159
|AUDNZD
|116
|GBPUSD
|80
|GBPCHF
|50
|USDCAD
|48
|EURAUD
|46
|NZDUSD
|40
|EURCAD
|35
|EURUSD
|35
|USTEC
|25
|CADCHF
|22
|GBPCAD
|22
|EURNZD
|21
|GBPAUD
|19
|BTCUSD
|17
|USDCHF
|17
|EURGBP
|17
|EURCHF
|15
|AUDUSD
|13
|ETHUSD
|8
|AUDCHF
|7
|EURJPY
|5
|AUDJPY
|5
|NZDCHF
|4
|LNKUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|-403
|XAUUSD
|430
|NZDCAD
|123
|AUDCAD
|127
|AUDNZD
|69
|GBPUSD
|-164
|GBPCHF
|41
|USDCAD
|22
|EURAUD
|23
|NZDUSD
|66
|EURCAD
|-14
|EURUSD
|37
|USTEC
|-164
|CADCHF
|28
|GBPCAD
|30
|EURNZD
|10
|GBPAUD
|10
|BTCUSD
|105
|USDCHF
|10
|EURGBP
|29
|EURCHF
|15
|AUDUSD
|36
|ETHUSD
|129
|AUDCHF
|8
|EURJPY
|-6
|AUDJPY
|-49
|NZDCHF
|5
|LNKUSD
|-5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-8.8K
|XAUUSD
|36K
|NZDCAD
|2.3K
|AUDCAD
|7K
|AUDNZD
|7.4K
|GBPUSD
|-14K
|GBPCHF
|-2.5K
|USDCAD
|2.4K
|EURAUD
|2.2K
|NZDUSD
|3.2K
|EURCAD
|2.4K
|EURUSD
|4K
|USTEC
|-12K
|CADCHF
|1.6K
|GBPCAD
|557
|EURNZD
|2K
|GBPAUD
|1.8K
|BTCUSD
|401K
|USDCHF
|961
|EURGBP
|2.5K
|EURCHF
|1.3K
|AUDUSD
|850
|ETHUSD
|24K
|AUDCHF
|697
|EURJPY
|-388
|AUDJPY
|-916
|NZDCHF
|400
|LNKUSD
|-76
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +144.78 EUR
En kötü işlem: -177 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +24.41 EUR
Maksimum ardışık zarar: -32.48 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Exness-Real3
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 1
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.43 × 7
|
ICMarketsSC-Live19
|0.53 × 34
|
ICMarketsSC-Live05
|0.70 × 174
|
ICMarketsSC-Live22
|0.70 × 145
|
ICMarkets-Live22
|0.73 × 226
|
ICMarketsSC-Live18
|0.80 × 320
|
ICMarketsSC-Live24
|0.80 × 56
|
ICMarketsSC-Live16
|0.82 × 1059
|
EGMSecurities-Live
|0.82 × 214
|
Tickmill-Live09
|0.92 × 38
|
ICMarketsSC-Live07
|0.93 × 390
|
ICMarketsSC-Live09
|0.95 × 453
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|1.00 × 29
|
ICMarketsSC-Live03
|1.07 × 2584
|
Exness-Real17
|1.12 × 25
|
ICMarketsSC-Live33
|1.13 × 16
|
FPMarkets-Live
|1.13 × 8
|
ICMarketsSC-Live10
|1.14 × 666
|
ICMarketsSC-Live27
|1.19 × 443
|
FusionMarkets-Live 2
|1.22 × 9
|
ICMarketsSC-Live25
|1.24 × 5524
|
ICMarketsSC-Live12
|1.25 × 102
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 100 USD
7%
0
0
USD
USD
7.5K
EUR
EUR
25
99%
1 494
71%
89%
1.16
0.32
EUR
EUR
12%
1:500