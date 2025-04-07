SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / Good Life
Marcus Kaehler

Good Life

Marcus Kaehler
0 inceleme
Güvenilirlik
25 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 7%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 494
Kârla kapanan işlemler:
1 073 (71.82%)
Zararla kapanan işlemler:
421 (28.18%)
En iyi işlem:
144.78 EUR
En kötü işlem:
-177.22 EUR
Brüt kâr:
3 437.22 EUR (1 041 766 pips)
Brüt zarar:
-2 956.77 EUR (576 784 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
32 (24.41 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
181.15 EUR (15)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
89.32%
Maks. mevduat yükü:
5.48%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
145
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
0.86
Alış işlemleri:
714 (47.79%)
Satış işlemleri:
780 (52.21%)
Kâr faktörü:
1.16
Beklenen getiri:
0.32 EUR
Ortalama kâr:
3.20 EUR
Ortalama zarar:
-7.02 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-32.48 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-223.33 EUR (3)
Aylık büyüme:
5.42%
Yıllık tahmin:
68.36%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
346.84 EUR
Maksimum:
559.92 EUR (7.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.76% (559.92 EUR)
Varlığa göre:
12.27% (860.27 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 255
XAUUSD 252
NZDCAD 160
AUDCAD 159
AUDNZD 116
GBPUSD 80
GBPCHF 50
USDCAD 48
EURAUD 46
NZDUSD 40
EURCAD 35
EURUSD 35
USTEC 25
CADCHF 22
GBPCAD 22
EURNZD 21
GBPAUD 19
BTCUSD 17
USDCHF 17
EURGBP 17
EURCHF 15
AUDUSD 13
ETHUSD 8
AUDCHF 7
EURJPY 5
AUDJPY 5
NZDCHF 4
LNKUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY -403
XAUUSD 430
NZDCAD 123
AUDCAD 127
AUDNZD 69
GBPUSD -164
GBPCHF 41
USDCAD 22
EURAUD 23
NZDUSD 66
EURCAD -14
EURUSD 37
USTEC -164
CADCHF 28
GBPCAD 30
EURNZD 10
GBPAUD 10
BTCUSD 105
USDCHF 10
EURGBP 29
EURCHF 15
AUDUSD 36
ETHUSD 129
AUDCHF 8
EURJPY -6
AUDJPY -49
NZDCHF 5
LNKUSD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -8.8K
XAUUSD 36K
NZDCAD 2.3K
AUDCAD 7K
AUDNZD 7.4K
GBPUSD -14K
GBPCHF -2.5K
USDCAD 2.4K
EURAUD 2.2K
NZDUSD 3.2K
EURCAD 2.4K
EURUSD 4K
USTEC -12K
CADCHF 1.6K
GBPCAD 557
EURNZD 2K
GBPAUD 1.8K
BTCUSD 401K
USDCHF 961
EURGBP 2.5K
EURCHF 1.3K
AUDUSD 850
ETHUSD 24K
AUDCHF 697
EURJPY -388
AUDJPY -916
NZDCHF 400
LNKUSD -76
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +144.78 EUR
En kötü işlem: -177 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 3
Maksimum ardışık kâr: +24.41 EUR
Maksimum ardışık zarar: -32.48 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-Live25" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live05
0.70 × 174
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.80 × 320
ICMarketsSC-Live24
0.80 × 56
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 1059
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2584
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live33
1.13 × 16
FPMarkets-Live
1.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 666
ICMarketsSC-Live27
1.19 × 443
FusionMarkets-Live 2
1.22 × 9
ICMarketsSC-Live25
1.24 × 5524
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
97 daha fazla...
İnceleme yok
2025.08.14 10:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.77% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 22:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.23 12:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 22:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 21:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 16:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 15:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 08:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 06:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 02:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 16:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 08:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.07 10:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 22:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 17:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.27 21:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 18:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.08 16:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
