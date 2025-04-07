SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Good Life
Marcus Kaehler

Good Life

Marcus Kaehler
0 avis
Fiabilité
25 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2025 7%
ICMarketsSC-Live25
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 493
Bénéfice trades:
1 072 (71.80%)
Perte trades:
421 (28.20%)
Meilleure transaction:
144.78 EUR
Pire transaction:
-177.22 EUR
Bénéfice brut:
3 435.34 EUR (1 041 666 pips)
Perte brute:
-2 956.77 EUR (576 784 pips)
Gains consécutifs maximales:
32 (24.41 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
181.15 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.03
Activité de trading:
89.32%
Charge de dépôt maximale:
5.48%
Dernier trade:
11 il y a des heures
Trades par semaine:
143
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
0.85
Longs trades:
714 (47.82%)
Courts trades:
779 (52.18%)
Facteur de profit:
1.16
Rendement attendu:
0.32 EUR
Bénéfice moyen:
3.20 EUR
Perte moyenne:
-7.02 EUR
Pertes consécutives maximales:
14 (-32.48 EUR)
Perte consécutive maximale:
-223.33 EUR (3)
Croissance mensuelle:
5.63%
Prévision annuelle:
68.35%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
346.84 EUR
Maximal:
559.92 EUR (7.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.76% (559.92 EUR)
Par fonds propres:
12.27% (860.27 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 255
XAUUSD 252
NZDCAD 160
AUDCAD 159
AUDNZD 116
GBPUSD 80
GBPCHF 50
USDCAD 48
EURAUD 46
NZDUSD 40
EURCAD 35
EURUSD 35
USTEC 25
GBPCAD 22
EURNZD 21
CADCHF 21
GBPAUD 19
BTCUSD 17
USDCHF 17
EURGBP 17
EURCHF 15
AUDUSD 13
ETHUSD 8
AUDCHF 7
EURJPY 5
AUDJPY 5
NZDCHF 4
LNKUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY -403
XAUUSD 430
NZDCAD 123
AUDCAD 127
AUDNZD 69
GBPUSD -164
GBPCHF 41
USDCAD 22
EURAUD 23
NZDUSD 66
EURCAD -14
EURUSD 37
USTEC -164
GBPCAD 30
EURNZD 10
CADCHF 26
GBPAUD 10
BTCUSD 105
USDCHF 10
EURGBP 29
EURCHF 15
AUDUSD 36
ETHUSD 129
AUDCHF 8
EURJPY -6
AUDJPY -49
NZDCHF 5
LNKUSD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -8.8K
XAUUSD 36K
NZDCAD 2.3K
AUDCAD 7K
AUDNZD 7.4K
GBPUSD -14K
GBPCHF -2.5K
USDCAD 2.4K
EURAUD 2.2K
NZDUSD 3.2K
EURCAD 2.4K
EURUSD 4K
USTEC -12K
GBPCAD 557
EURNZD 2K
CADCHF 1.5K
GBPAUD 1.8K
BTCUSD 401K
USDCHF 961
EURGBP 2.5K
EURCHF 1.3K
AUDUSD 850
ETHUSD 24K
AUDCHF 697
EURJPY -388
AUDJPY -916
NZDCHF 400
LNKUSD -76
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +144.78 EUR
Pire transaction: -177 EUR
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 3
Bénéfice consécutif maximal: +24.41 EUR
Perte consécutive maximale: -32.48 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live25" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live05
0.60 × 174
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.80 × 320
ICMarketsSC-Live24
0.80 × 56
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 1059
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2584
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live33
1.13 × 16
FPMarkets-Live
1.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 666
ICMarketsSC-Live27
1.19 × 443
FusionMarkets-Live 2
1.22 × 9
ICMarketsSC-Live25
1.24 × 5524
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
97 plus...
Aucun avis
2025.08.14 10:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.77% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 22:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.23 12:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 22:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 21:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 16:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 15:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 08:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 06:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 02:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 16:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 08:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.07 10:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 22:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 17:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.27 21:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 18:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.08 16:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Good Life
100 USD par mois
7%
0
0
USD
7.5K
EUR
25
99%
1 493
71%
89%
1.16
0.32
EUR
12%
1:500
Copier

