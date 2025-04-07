SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Good Life
Marcus Kaehler

Good Life

Marcus Kaehler
0 recensioni
Affidabilità
25 settimane
0 / 0 USD
Copia per 100 USD al mese
crescita dal 2025 7%
ICMarketsSC-Live25
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 494
Profit Trade:
1 073 (71.82%)
Loss Trade:
421 (28.18%)
Best Trade:
144.78 EUR
Worst Trade:
-177.22 EUR
Profitto lordo:
3 437.22 EUR (1 041 766 pips)
Perdita lorda:
-2 956.77 EUR (576 784 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (24.41 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
181.15 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
89.32%
Massimo carico di deposito:
5.48%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
145
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.86
Long Trade:
714 (47.79%)
Short Trade:
780 (52.21%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.32 EUR
Profitto medio:
3.20 EUR
Perdita media:
-7.02 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-32.48 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-223.33 EUR (3)
Crescita mensile:
5.59%
Previsione annuale:
68.36%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
346.84 EUR
Massimale:
559.92 EUR (7.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.76% (559.92 EUR)
Per equità:
12.27% (860.27 EUR)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 255
XAUUSD 252
NZDCAD 160
AUDCAD 159
AUDNZD 116
GBPUSD 80
GBPCHF 50
USDCAD 48
EURAUD 46
NZDUSD 40
EURCAD 35
EURUSD 35
USTEC 25
CADCHF 22
GBPCAD 22
EURNZD 21
GBPAUD 19
BTCUSD 17
USDCHF 17
EURGBP 17
EURCHF 15
AUDUSD 13
ETHUSD 8
AUDCHF 7
EURJPY 5
AUDJPY 5
NZDCHF 4
LNKUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY -403
XAUUSD 430
NZDCAD 123
AUDCAD 127
AUDNZD 69
GBPUSD -164
GBPCHF 41
USDCAD 22
EURAUD 23
NZDUSD 66
EURCAD -14
EURUSD 37
USTEC -164
CADCHF 28
GBPCAD 30
EURNZD 10
GBPAUD 10
BTCUSD 105
USDCHF 10
EURGBP 29
EURCHF 15
AUDUSD 36
ETHUSD 129
AUDCHF 8
EURJPY -6
AUDJPY -49
NZDCHF 5
LNKUSD -5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -8.8K
XAUUSD 36K
NZDCAD 2.3K
AUDCAD 7K
AUDNZD 7.4K
GBPUSD -14K
GBPCHF -2.5K
USDCAD 2.4K
EURAUD 2.2K
NZDUSD 3.2K
EURCAD 2.4K
EURUSD 4K
USTEC -12K
CADCHF 1.6K
GBPCAD 557
EURNZD 2K
GBPAUD 1.8K
BTCUSD 401K
USDCHF 961
EURGBP 2.5K
EURCHF 1.3K
AUDUSD 850
ETHUSD 24K
AUDCHF 697
EURJPY -388
AUDJPY -916
NZDCHF 400
LNKUSD -76
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +144.78 EUR
Worst Trade: -177 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +24.41 EUR
Massima perdita consecutiva: -32.48 EUR

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Exness-Real3
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live17
0.00 × 1
VantageFXInternational-Live 2
0.43 × 7
ICMarketsSC-Live19
0.53 × 34
ICMarketsSC-Live05
0.70 × 174
ICMarketsSC-Live22
0.70 × 145
ICMarkets-Live22
0.73 × 226
ICMarketsSC-Live18
0.80 × 320
ICMarketsSC-Live24
0.80 × 56
ICMarketsSC-Live16
0.82 × 1059
EGMSecurities-Live
0.82 × 214
Tickmill-Live09
0.92 × 38
ICMarketsSC-Live07
0.93 × 390
ICMarketsSC-Live09
0.95 × 453
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
1.00 × 29
ICMarketsSC-Live03
1.07 × 2584
Exness-Real17
1.12 × 25
ICMarketsSC-Live33
1.13 × 16
FPMarkets-Live
1.13 × 8
ICMarketsSC-Live10
1.14 × 666
ICMarketsSC-Live27
1.19 × 443
FusionMarkets-Live 2
1.22 × 9
ICMarketsSC-Live25
1.24 × 5524
ICMarketsSC-Live12
1.25 × 102
97 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.08.14 10:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.77% of days out of 130 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.16 22:31
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.23 12:38
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.20 22:14
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.22% of days out of 45 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.20 09:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 21:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.12 16:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 15:56
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.78% of days out of 36 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 08:04
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.09 06:37
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.03% of days out of 33 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.09 02:25
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.08 16:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.13% of days out of 32 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.08 08:57
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.07 10:35
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.23% of days out of 31 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 22:31
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.28 17:05
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.28 13:48
Share of days for 80% of growth is too low
2025.04.27 21:30
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.55% of days out of 22 days of the signal's entire lifetime.
2025.04.09 18:34
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.04.08 16:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Good Life
100USD al mese
7%
0
0
USD
7.5K
EUR
25
99%
1 494
71%
89%
1.16
0.32
EUR
12%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.