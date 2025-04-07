- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 494
Profit Trade:
1 073 (71.82%)
Loss Trade:
421 (28.18%)
Best Trade:
144.78 EUR
Worst Trade:
-177.22 EUR
Profitto lordo:
3 437.22 EUR (1 041 766 pips)
Perdita lorda:
-2 956.77 EUR (576 784 pips)
Vincite massime consecutive:
32 (24.41 EUR)
Massimo profitto consecutivo:
181.15 EUR (15)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
89.32%
Massimo carico di deposito:
5.48%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
145
Tempo di attesa medio:
1 giorno
Fattore di recupero:
0.86
Long Trade:
714 (47.79%)
Short Trade:
780 (52.21%)
Fattore di profitto:
1.16
Profitto previsto:
0.32 EUR
Profitto medio:
3.20 EUR
Perdita media:
-7.02 EUR
Massime perdite consecutive:
14 (-32.48 EUR)
Massima perdita consecutiva:
-223.33 EUR (3)
Crescita mensile:
5.59%
Previsione annuale:
68.36%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
346.84 EUR
Massimale:
559.92 EUR (7.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.76% (559.92 EUR)
Per equità:
12.27% (860.27 EUR)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|255
|XAUUSD
|252
|NZDCAD
|160
|AUDCAD
|159
|AUDNZD
|116
|GBPUSD
|80
|GBPCHF
|50
|USDCAD
|48
|EURAUD
|46
|NZDUSD
|40
|EURCAD
|35
|EURUSD
|35
|USTEC
|25
|CADCHF
|22
|GBPCAD
|22
|EURNZD
|21
|GBPAUD
|19
|BTCUSD
|17
|USDCHF
|17
|EURGBP
|17
|EURCHF
|15
|AUDUSD
|13
|ETHUSD
|8
|AUDCHF
|7
|EURJPY
|5
|AUDJPY
|5
|NZDCHF
|4
|LNKUSD
|1
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|-403
|XAUUSD
|430
|NZDCAD
|123
|AUDCAD
|127
|AUDNZD
|69
|GBPUSD
|-164
|GBPCHF
|41
|USDCAD
|22
|EURAUD
|23
|NZDUSD
|66
|EURCAD
|-14
|EURUSD
|37
|USTEC
|-164
|CADCHF
|28
|GBPCAD
|30
|EURNZD
|10
|GBPAUD
|10
|BTCUSD
|105
|USDCHF
|10
|EURGBP
|29
|EURCHF
|15
|AUDUSD
|36
|ETHUSD
|129
|AUDCHF
|8
|EURJPY
|-6
|AUDJPY
|-49
|NZDCHF
|5
|LNKUSD
|-5
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-8.8K
|XAUUSD
|36K
|NZDCAD
|2.3K
|AUDCAD
|7K
|AUDNZD
|7.4K
|GBPUSD
|-14K
|GBPCHF
|-2.5K
|USDCAD
|2.4K
|EURAUD
|2.2K
|NZDUSD
|3.2K
|EURCAD
|2.4K
|EURUSD
|4K
|USTEC
|-12K
|CADCHF
|1.6K
|GBPCAD
|557
|EURNZD
|2K
|GBPAUD
|1.8K
|BTCUSD
|401K
|USDCHF
|961
|EURGBP
|2.5K
|EURCHF
|1.3K
|AUDUSD
|850
|ETHUSD
|24K
|AUDCHF
|697
|EURJPY
|-388
|AUDJPY
|-916
|NZDCHF
|400
|LNKUSD
|-76
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +144.78 EUR
Worst Trade: -177 EUR
Vincite massime consecutive: 15
Massime perdite consecutive: 3
Massimo profitto consecutivo: +24.41 EUR
Massima perdita consecutiva: -32.48 EUR
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsSC-Live25" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
100USD al mese
7%
0
0
USD
USD
7.5K
EUR
EUR
25
99%
1 494
71%
89%
1.16
0.32
EUR
EUR
12%
1:500