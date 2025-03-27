- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
313
Kârla kapanan işlemler:
219 (69.96%)
Zararla kapanan işlemler:
94 (30.03%)
En iyi işlem:
19.30 USD
En kötü işlem:
-19.56 USD
Brüt kâr:
505.38 USD (70 747 pips)
Brüt zarar:
-274.48 USD (35 793 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (21.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.39 USD (9)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
69.12%
Maks. mevduat yükü:
23.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.98
Alış işlemleri:
90 (28.75%)
Satış işlemleri:
223 (71.25%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
0.74 USD
Ortalama kâr:
2.31 USD
Ortalama zarar:
-2.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-39.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.96 USD (4)
Aylık büyüme:
2.20%
Yıllık tahmin:
27.12%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
58.02 USD (5.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.32% (58.02 USD)
Varlığa göre:
61.39% (632.97 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|138
|EURNZD
|94
|AUDNZD
|43
|EURGBP
|22
|NZDCAD
|12
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|104
|EURNZD
|61
|AUDNZD
|13
|EURGBP
|40
|NZDCAD
|5
|AUDUSD
|3
|GBPAUD
|2
|EURUSD
|3
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|17K
|EURNZD
|10K
|AUDNZD
|2.8K
|EURGBP
|3.1K
|NZDCAD
|678
|AUDUSD
|260
|GBPAUD
|476
|EURUSD
|258
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +19.30 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +21.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.28 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|0.27 × 22
|
Tickmill-Live04
|0.48 × 756
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 8
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 6
|
GerchikCo-Live
|0.50 × 6
|
TitanFX-01
|0.51 × 82
|
RoboForex-ECN-3
|0.72 × 225
|
RoboForex-Prime
|0.73 × 2796
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AMarkets-Real
|1.00 × 49
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 370
|
Alpari-Pro.ECN
|1.32 × 47
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 35 USD
23%
0
0
USD
USD
1.2K
USD
USD
32
98%
313
69%
69%
1.84
0.74
USD
USD
61%
1:300