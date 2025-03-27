SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / ROBO 74
Dmitrii Urakov

ROBO 74

Dmitrii Urakov
0 inceleme
Güvenilirlik
32 hafta
0 / 0 USD
Ayda 35 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 23%
RoboForex-Prime
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
313
Kârla kapanan işlemler:
219 (69.96%)
Zararla kapanan işlemler:
94 (30.03%)
En iyi işlem:
19.30 USD
En kötü işlem:
-19.56 USD
Brüt kâr:
505.38 USD (70 747 pips)
Brüt zarar:
-274.48 USD (35 793 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
13 (21.82 USD)
Maksimum ardışık kâr:
75.39 USD (9)
Sharpe oranı:
0.18
Alım-satım etkinliği:
69.12%
Maks. mevduat yükü:
23.10%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
3.98
Alış işlemleri:
90 (28.75%)
Satış işlemleri:
223 (71.25%)
Kâr faktörü:
1.84
Beklenen getiri:
0.74 USD
Ortalama kâr:
2.31 USD
Ortalama zarar:
-2.92 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-39.28 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-43.96 USD (4)
Aylık büyüme:
2.20%
Yıllık tahmin:
27.12%
Algo alım-satım:
98%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
58.02 USD (5.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
5.32% (58.02 USD)
Varlığa göre:
61.39% (632.97 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 138
EURNZD 94
AUDNZD 43
EURGBP 22
NZDCAD 12
AUDUSD 2
GBPAUD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 104
EURNZD 61
AUDNZD 13
EURGBP 40
NZDCAD 5
AUDUSD 3
GBPAUD 2
EURUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 17K
EURNZD 10K
AUDNZD 2.8K
EURGBP 3.1K
NZDCAD 678
AUDUSD 260
GBPAUD 476
EURUSD 258
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +19.30 USD
En kötü işlem: -20 USD
Maksimum ardışık kazanç: 9
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +21.82 USD
Maksimum ardışık zarar: -39.28 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-Prime" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Demo
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live25
0.27 × 22
Tickmill-Live04
0.48 × 756
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
ICMarkets-Live04
0.50 × 8
ICMarkets-Live16
0.50 × 6
GerchikCo-Live
0.50 × 6
TitanFX-01
0.51 × 82
RoboForex-ECN-3
0.72 × 225
RoboForex-Prime
0.73 × 2796
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AMarkets-Real
1.00 × 49
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 370
Alpari-Pro.ECN
1.32 × 47
37 daha fazla...
İnceleme yok
2025.06.12 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 12:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 11:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 21:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 06:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
ROBO 74
Ayda 35 USD
23%
0
0
USD
1.2K
USD
32
98%
313
69%
69%
1.84
0.74
USD
61%
1:300
