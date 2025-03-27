- 자본
- 축소
트레이드:
466
이익 거래:
331 (71.03%)
손실 거래:
135 (28.97%)
최고의 거래:
19.30 USD
최악의 거래:
-19.56 USD
총 수익:
680.13 USD (98 064 pips)
총 손실:
-357.61 USD (48 035 pips)
연속 최대 이익:
13 (21.82 USD)
연속 최대 이익:
75.39 USD (9)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
66.92%
최대 입금량:
23.10%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
5.56
롱(주식매수):
118 (25.32%)
숏(주식차입매도):
348 (74.68%)
수익 요인:
1.90
기대수익:
0.69 USD
평균 이익:
2.05 USD
평균 손실:
-2.65 USD
연속 최대 손실:
6 (-39.28 USD)
연속 최대 손실:
-43.96 USD (4)
월별 성장률:
1.25%
연간 예측:
15.13%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
58.02 USD (5.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.32% (58.02 USD)
자본금별:
61.39% (632.97 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|192
|EURNZD
|134
|AUDNZD
|73
|NZDCAD
|34
|EURGBP
|29
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|137
|EURNZD
|85
|AUDNZD
|23
|NZDCAD
|14
|EURGBP
|56
|AUDUSD
|3
|GBPAUD
|2
|EURUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|22K
|EURNZD
|15K
|AUDNZD
|5.6K
|NZDCAD
|2.1K
|EURGBP
|4.3K
|AUDUSD
|260
|GBPAUD
|476
|EURUSD
|258
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +19.30 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +21.82 USD
연속 최대 손실: -39.28 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|0.27 × 22
|
Tickmill-Live04
|0.48 × 756
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 8
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 6
|
GerchikCo-Live
|0.50 × 6
|
TitanFX-01
|0.51 × 82
|
RoboForex-ECN-3
|0.72 × 225
|
RoboForex-Prime
|0.73 × 2796
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AMarkets-Real
|1.00 × 49
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 370
|
Alpari-Pro.ECN
|1.32 × 47
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 35 USD
32%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
46
99%
466
71%
67%
1.90
0.69
USD
USD
61%
1:300