시그널 / MetaTrader 4 / ROBO 74
Dmitrii Urakov

ROBO 74

Dmitrii Urakov
0 리뷰
안정성
46
0 / 0 USD
월별 35 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 32%
RoboForex-Prime
1:300
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
466
이익 거래:
331 (71.03%)
손실 거래:
135 (28.97%)
최고의 거래:
19.30 USD
최악의 거래:
-19.56 USD
총 수익:
680.13 USD (98 064 pips)
총 손실:
-357.61 USD (48 035 pips)
연속 최대 이익:
13 (21.82 USD)
연속 최대 이익:
75.39 USD (9)
샤프 비율:
0.18
거래 활동:
66.92%
최대 입금량:
23.10%
최근 거래:
1 시간 전
주별 거래 수:
16
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
5.56
롱(주식매수):
118 (25.32%)
숏(주식차입매도):
348 (74.68%)
수익 요인:
1.90
기대수익:
0.69 USD
평균 이익:
2.05 USD
평균 손실:
-2.65 USD
연속 최대 손실:
6 (-39.28 USD)
연속 최대 손실:
-43.96 USD (4)
월별 성장률:
1.25%
연간 예측:
15.13%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
58.02 USD (5.32%)
상대적 삭감:
잔고별:
5.32% (58.02 USD)
자본금별:
61.39% (632.97 USD)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 192
EURNZD 134
AUDNZD 73
NZDCAD 34
EURGBP 29
AUDUSD 2
GBPAUD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 137
EURNZD 85
AUDNZD 23
NZDCAD 14
EURGBP 56
AUDUSD 3
GBPAUD 2
EURUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 22K
EURNZD 15K
AUDNZD 5.6K
NZDCAD 2.1K
EURGBP 4.3K
AUDUSD 260
GBPAUD 476
EURUSD 258
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +19.30 USD
최악의 거래: -20 USD
연속 최대 이익: 9
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +21.82 USD
연속 최대 손실: -39.28 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-Prime"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Demo
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live25
0.27 × 22
Tickmill-Live04
0.48 × 756
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
ICMarkets-Live04
0.50 × 8
ICMarkets-Live16
0.50 × 6
GerchikCo-Live
0.50 × 6
TitanFX-01
0.51 × 82
RoboForex-ECN-3
0.72 × 225
RoboForex-Prime
0.73 × 2796
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AMarkets-Real
1.00 × 49
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 370
Alpari-Pro.ECN
1.32 × 47
37 더...
리뷰 없음
2025.06.12 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 12:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 11:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 21:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 06:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
ROBO 74
월별 35 USD
32%
0
0
USD
1.3K
USD
46
99%
466
71%
67%
1.90
0.69
USD
61%
1:300
