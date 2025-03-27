СигналыРазделы
Dmitrii Urakov

ROBO 74

Dmitrii Urakov
0 отзывов
Надежность
44 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 32%
RoboForex-Prime
1:300
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
451
Прибыльных трейдов:
318 (70.50%)
Убыточных трейдов:
133 (29.49%)
Лучший трейд:
19.30 USD
Худший трейд:
-19.56 USD
Общая прибыль:
669.89 USD (96 546 pips)
Общий убыток:
-355.45 USD (47 759 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (21.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
75.39 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
68.30%
Макс. загрузка депозита:
23.10%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
5.42
Длинных трейдов:
114 (25.28%)
Коротких трейдов:
337 (74.72%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
0.70 USD
Средняя прибыль:
2.11 USD
Средний убыток:
-2.67 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-39.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.96 USD (4)
Прирост в месяц:
0.86%
Годовой прогноз:
10.46%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
58.02 USD (5.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.32% (58.02 USD)
По эквити:
61.39% (632.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 185
EURNZD 134
AUDNZD 69
NZDCAD 30
EURGBP 29
AUDUSD 2
GBPAUD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 132
EURNZD 85
AUDNZD 21
NZDCAD 13
EURGBP 56
AUDUSD 3
GBPAUD 2
EURUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 22K
EURNZD 15K
AUDNZD 5.3K
NZDCAD 1.9K
EURGBP 4.3K
AUDUSD 260
GBPAUD 476
EURUSD 258
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +19.30 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +21.82 USD
Макс. убыток в серии: -39.28 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Demo
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live25
0.27 × 22
Tickmill-Live04
0.48 × 756
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
ICMarkets-Live04
0.50 × 8
ICMarkets-Live16
0.50 × 6
GerchikCo-Live
0.50 × 6
TitanFX-01
0.51 × 82
RoboForex-ECN-3
0.72 × 225
RoboForex-Prime
0.73 × 2796
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AMarkets-Real
1.00 × 49
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 370
Alpari-Pro.ECN
1.32 × 47
еще 37...
Нет отзывов
2025.06.12 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 12:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 11:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 21:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 06:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
ROBO 74
32%
0
0
USD
1.3K
USD
44
99%
451
70%
68%
1.88
0.70
USD
61%
1:300
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.