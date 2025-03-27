- Прирост
Всего трейдов:
451
Прибыльных трейдов:
318 (70.50%)
Убыточных трейдов:
133 (29.49%)
Лучший трейд:
19.30 USD
Худший трейд:
-19.56 USD
Общая прибыль:
669.89 USD (96 546 pips)
Общий убыток:
-355.45 USD (47 759 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (21.82 USD)
Макс. прибыль в серии:
75.39 USD (9)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
68.30%
Макс. загрузка депозита:
23.10%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
5.42
Длинных трейдов:
114 (25.28%)
Коротких трейдов:
337 (74.72%)
Профит фактор:
1.88
Мат. ожидание:
0.70 USD
Средняя прибыль:
2.11 USD
Средний убыток:
-2.67 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-39.28 USD)
Макс. убыток в серии:
-43.96 USD (4)
Прирост в месяц:
0.86%
Годовой прогноз:
10.46%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
58.02 USD (5.32%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.32% (58.02 USD)
По эквити:
61.39% (632.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|185
|EURNZD
|134
|AUDNZD
|69
|NZDCAD
|30
|EURGBP
|29
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|132
|EURNZD
|85
|AUDNZD
|21
|NZDCAD
|13
|EURGBP
|56
|AUDUSD
|3
|GBPAUD
|2
|EURUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|22K
|EURNZD
|15K
|AUDNZD
|5.3K
|NZDCAD
|1.9K
|EURGBP
|4.3K
|AUDUSD
|260
|GBPAUD
|476
|EURUSD
|258
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +19.30 USD
Худший трейд: -20 USD
Макс. серия выигрышей: 9
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +21.82 USD
Макс. убыток в серии: -39.28 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-Prime" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|0.27 × 22
|
Tickmill-Live04
|0.48 × 756
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 8
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 6
|
GerchikCo-Live
|0.50 × 6
|
TitanFX-01
|0.51 × 82
|
RoboForex-ECN-3
|0.72 × 225
|
RoboForex-Prime
|0.73 × 2796
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AMarkets-Real
|1.00 × 49
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 370
|
Alpari-Pro.ECN
|1.32 × 47
