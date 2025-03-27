SeñalesSecciones
Dmitrii Urakov

ROBO 74

Dmitrii Urakov
Fiabilidad
44 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 32%
RoboForex-Prime
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
451
Transacciones Rentables:
318 (70.50%)
Transacciones Irrentables:
133 (29.49%)
Mejor transacción:
19.30 USD
Peor transacción:
-19.56 USD
Beneficio Bruto:
669.89 USD (96 546 pips)
Pérdidas Brutas:
-355.45 USD (47 759 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
13 (21.82 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
75.39 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
66.92%
Carga máxima del depósito:
23.10%
Último trade:
3 horas
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
5.42
Transacciones Largas:
114 (25.28%)
Transacciones Cortas:
337 (74.72%)
Factor de Beneficio:
1.88
Beneficio Esperado:
0.70 USD
Beneficio medio:
2.11 USD
Pérdidas medias:
-2.67 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-39.28 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-43.96 USD (4)
Crecimiento al mes:
0.68%
Pronóstico anual:
10.46%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
58.02 USD (5.32%)
Reducción relativa:
De balance:
5.32% (58.02 USD)
De fondos:
61.39% (632.97 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDCAD 185
EURNZD 134
AUDNZD 69
NZDCAD 30
EURGBP 29
AUDUSD 2
GBPAUD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDCAD 132
EURNZD 85
AUDNZD 21
NZDCAD 13
EURGBP 56
AUDUSD 3
GBPAUD 2
EURUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDCAD 22K
EURNZD 15K
AUDNZD 5.3K
NZDCAD 1.9K
EURGBP 4.3K
AUDUSD 260
GBPAUD 476
EURUSD 258
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +19.30 USD
Peor transacción: -20 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 9
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +21.82 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -39.28 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-Prime" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Demo
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live25
0.27 × 22
Tickmill-Live04
0.48 × 756
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
ICMarkets-Live04
0.50 × 8
ICMarkets-Live16
0.50 × 6
GerchikCo-Live
0.50 × 6
TitanFX-01
0.51 × 82
RoboForex-ECN-3
0.72 × 225
RoboForex-Prime
0.73 × 2796
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AMarkets-Real
1.00 × 49
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 370
Alpari-Pro.ECN
1.32 × 47
otros 37...
2025.06.12 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 12:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 11:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 21:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 06:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
