SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / ROBO 74
Dmitrii Urakov

ROBO 74

Dmitrii Urakov
0 avis
Fiabilité
32 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 35 USD par mois
croissance depuis 2025 23%
RoboForex-Prime
1:300
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
313
Bénéfice trades:
219 (69.96%)
Perte trades:
94 (30.03%)
Meilleure transaction:
19.30 USD
Pire transaction:
-19.56 USD
Bénéfice brut:
505.38 USD (70 747 pips)
Perte brute:
-274.48 USD (35 793 pips)
Gains consécutifs maximales:
13 (21.82 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
75.39 USD (9)
Ratio de Sharpe:
0.18
Activité de trading:
69.12%
Charge de dépôt maximale:
23.10%
Dernier trade:
21 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
3.98
Longs trades:
90 (28.75%)
Courts trades:
223 (71.25%)
Facteur de profit:
1.84
Rendement attendu:
0.74 USD
Bénéfice moyen:
2.31 USD
Perte moyenne:
-2.92 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-39.28 USD)
Perte consécutive maximale:
-43.96 USD (4)
Croissance mensuelle:
2.56%
Prévision annuelle:
31.03%
Algo trading:
98%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
58.02 USD (5.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
5.32% (58.02 USD)
Par fonds propres:
61.39% (632.97 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 138
EURNZD 94
AUDNZD 43
EURGBP 22
NZDCAD 12
AUDUSD 2
GBPAUD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 104
EURNZD 61
AUDNZD 13
EURGBP 40
NZDCAD 5
AUDUSD 3
GBPAUD 2
EURUSD 3
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 17K
EURNZD 10K
AUDNZD 2.8K
EURGBP 3.1K
NZDCAD 678
AUDUSD 260
GBPAUD 476
EURUSD 258
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +19.30 USD
Pire transaction: -20 USD
Gains consécutifs maximales: 9
Pertes consécutives maximales: 4
Bénéfice consécutif maximal: +21.82 USD
Perte consécutive maximale: -39.28 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-Prime" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Demo
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live25
0.27 × 22
Tickmill-Live04
0.48 × 756
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
ICMarkets-Live04
0.50 × 8
ICMarkets-Live16
0.50 × 6
GerchikCo-Live
0.50 × 6
TitanFX-01
0.51 × 82
RoboForex-ECN-3
0.72 × 225
RoboForex-Prime
0.73 × 2796
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AMarkets-Real
1.00 × 49
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 370
Alpari-Pro.ECN
1.32 × 47
37 plus...
Aucun avis
2025.06.12 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 12:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 11:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 21:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 06:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
