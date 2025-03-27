- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
451
盈利交易:
318 (70.50%)
亏损交易:
133 (29.49%)
最好交易:
19.30 USD
最差交易:
-19.56 USD
毛利:
669.89 USD (96 546 pips)
毛利亏损:
-355.45 USD (47 759 pips)
最大连续赢利:
13 (21.82 USD)
最大连续盈利:
75.39 USD (9)
夏普比率:
0.18
交易活动:
68.30%
最大入金加载:
23.10%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 天
采收率:
5.42
长期交易:
114 (25.28%)
短期交易:
337 (74.72%)
利润因子:
1.88
预期回报:
0.70 USD
平均利润:
2.11 USD
平均损失:
-2.67 USD
最大连续失误:
6 (-39.28 USD)
最大连续亏损:
-43.96 USD (4)
每月增长:
0.68%
年度预测:
10.46%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
58.02 USD (5.32%)
相对跌幅:
结余:
5.32% (58.02 USD)
净值:
61.39% (632.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|185
|EURNZD
|134
|AUDNZD
|69
|NZDCAD
|30
|EURGBP
|29
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|132
|EURNZD
|85
|AUDNZD
|21
|NZDCAD
|13
|EURGBP
|56
|AUDUSD
|3
|GBPAUD
|2
|EURUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|22K
|EURNZD
|15K
|AUDNZD
|5.3K
|NZDCAD
|1.9K
|EURGBP
|4.3K
|AUDUSD
|260
|GBPAUD
|476
|EURUSD
|258
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +19.30 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +21.82 USD
最大连续亏损: -39.28 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|0.27 × 22
|
Tickmill-Live04
|0.48 × 756
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 8
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 6
|
GerchikCo-Live
|0.50 × 6
|
TitanFX-01
|0.51 × 82
|
RoboForex-ECN-3
|0.72 × 225
|
RoboForex-Prime
|0.73 × 2796
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AMarkets-Real
|1.00 × 49
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 370
|
Alpari-Pro.ECN
|1.32 × 47
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月35 USD
32%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
44
99%
451
70%
68%
1.88
0.70
USD
USD
61%
1:300