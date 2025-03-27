信号部分
信号 / MetaTrader 4 / ROBO 74
Dmitrii Urakov

ROBO 74

Dmitrii Urakov
0条评论
可靠性
44
0 / 0 USD
每月复制 35 USD per 
增长自 2025 32%
RoboForex-Prime
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
451
盈利交易:
318 (70.50%)
亏损交易:
133 (29.49%)
最好交易:
19.30 USD
最差交易:
-19.56 USD
毛利:
669.89 USD (96 546 pips)
毛利亏损:
-355.45 USD (47 759 pips)
最大连续赢利:
13 (21.82 USD)
最大连续盈利:
75.39 USD (9)
夏普比率:
0.18
交易活动:
68.30%
最大入金加载:
23.10%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
3 天
采收率:
5.42
长期交易:
114 (25.28%)
短期交易:
337 (74.72%)
利润因子:
1.88
预期回报:
0.70 USD
平均利润:
2.11 USD
平均损失:
-2.67 USD
最大连续失误:
6 (-39.28 USD)
最大连续亏损:
-43.96 USD (4)
每月增长:
0.68%
年度预测:
10.46%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
58.02 USD (5.32%)
相对跌幅:
结余:
5.32% (58.02 USD)
净值:
61.39% (632.97 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 185
EURNZD 134
AUDNZD 69
NZDCAD 30
EURGBP 29
AUDUSD 2
GBPAUD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 132
EURNZD 85
AUDNZD 21
NZDCAD 13
EURGBP 56
AUDUSD 3
GBPAUD 2
EURUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 22K
EURNZD 15K
AUDNZD 5.3K
NZDCAD 1.9K
EURGBP 4.3K
AUDUSD 260
GBPAUD 476
EURUSD 258
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +19.30 USD
最差交易: -20 USD
最大连续赢利: 9
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +21.82 USD
最大连续亏损: -39.28 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-Prime 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Demo
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live25
0.27 × 22
Tickmill-Live04
0.48 × 756
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
ICMarkets-Live04
0.50 × 8
ICMarkets-Live16
0.50 × 6
GerchikCo-Live
0.50 × 6
TitanFX-01
0.51 × 82
RoboForex-ECN-3
0.72 × 225
RoboForex-Prime
0.73 × 2796
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AMarkets-Real
1.00 × 49
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 370
Alpari-Pro.ECN
1.32 × 47
37 更多...
没有评论
2025.06.12 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 12:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 11:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 21:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 06:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
ROBO 74
每月35 USD
32%
0
0
USD
1.3K
USD
44
99%
451
70%
68%
1.88
0.70
USD
61%
1:300
