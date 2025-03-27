SinaisSeções
Dmitrii Urakov

ROBO 74

Dmitrii Urakov
0 comentários
Confiabilidade
44 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 35 USD por mês
crescimento desde 2025 32%
RoboForex-Prime
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
451
Negociações com lucro:
318 (70.50%)
Negociações com perda:
133 (29.49%)
Melhor negociação:
19.30 USD
Pior negociação:
-19.56 USD
Lucro bruto:
669.89 USD (96 546 pips)
Perda bruta:
-355.45 USD (47 759 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (21.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
75.39 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
66.92%
Depósito máximo carregado:
23.10%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
5.42
Negociações longas:
114 (25.28%)
Negociações curtas:
337 (74.72%)
Fator de lucro:
1.88
Valor esperado:
0.70 USD
Lucro médio:
2.11 USD
Perda média:
-2.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-39.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-43.96 USD (4)
Crescimento mensal:
0.68%
Previsão anual:
10.46%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
58.02 USD (5.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.32% (58.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
61.39% (632.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 185
EURNZD 134
AUDNZD 69
NZDCAD 30
EURGBP 29
AUDUSD 2
GBPAUD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 132
EURNZD 85
AUDNZD 21
NZDCAD 13
EURGBP 56
AUDUSD 3
GBPAUD 2
EURUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 22K
EURNZD 15K
AUDNZD 5.3K
NZDCAD 1.9K
EURGBP 4.3K
AUDUSD 260
GBPAUD 476
EURUSD 258
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +19.30 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +21.82 USD
Máxima perda consecutiva: -39.28 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Demo
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live25
0.27 × 22
Tickmill-Live04
0.48 × 756
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
ICMarkets-Live04
0.50 × 8
ICMarkets-Live16
0.50 × 6
GerchikCo-Live
0.50 × 6
TitanFX-01
0.51 × 82
RoboForex-ECN-3
0.72 × 225
RoboForex-Prime
0.73 × 2796
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AMarkets-Real
1.00 × 49
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 370
Alpari-Pro.ECN
1.32 × 47
37 mais ...
Sem comentários
2025.06.12 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 12:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 11:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 21:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 06:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
