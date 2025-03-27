- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
451
Negociações com lucro:
318 (70.50%)
Negociações com perda:
133 (29.49%)
Melhor negociação:
19.30 USD
Pior negociação:
-19.56 USD
Lucro bruto:
669.89 USD (96 546 pips)
Perda bruta:
-355.45 USD (47 759 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (21.82 USD)
Máximo lucro consecutivo:
75.39 USD (9)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
66.92%
Depósito máximo carregado:
23.10%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
5.42
Negociações longas:
114 (25.28%)
Negociações curtas:
337 (74.72%)
Fator de lucro:
1.88
Valor esperado:
0.70 USD
Lucro médio:
2.11 USD
Perda média:
-2.67 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-39.28 USD)
Máxima perda consecutiva:
-43.96 USD (4)
Crescimento mensal:
0.68%
Previsão anual:
10.46%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
58.02 USD (5.32%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.32% (58.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
61.39% (632.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|185
|EURNZD
|134
|AUDNZD
|69
|NZDCAD
|30
|EURGBP
|29
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|1
|EURUSD
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|132
|EURNZD
|85
|AUDNZD
|21
|NZDCAD
|13
|EURGBP
|56
|AUDUSD
|3
|GBPAUD
|2
|EURUSD
|3
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|22K
|EURNZD
|15K
|AUDNZD
|5.3K
|NZDCAD
|1.9K
|EURGBP
|4.3K
|AUDUSD
|260
|GBPAUD
|476
|EURUSD
|258
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +19.30 USD
Pior negociação: -20 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 9
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +21.82 USD
Máxima perda consecutiva: -39.28 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-Prime" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
|
Exness-Real17
|0.00 × 1
|
FXCL-Main2
|0.00 × 4
|
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
|
Exness-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
|
TradeMaxGlobal-Demo
|0.17 × 6
|
ICMarketsSC-Live25
|0.27 × 22
|
Tickmill-Live04
|0.48 × 756
|
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
|
ICMarkets-Live04
|0.50 × 8
|
ICMarkets-Live16
|0.50 × 6
|
GerchikCo-Live
|0.50 × 6
|
TitanFX-01
|0.51 × 82
|
RoboForex-ECN-3
|0.72 × 225
|
RoboForex-Prime
|0.73 × 2796
|
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
|
AMarkets-Real
|1.00 × 49
|
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
|
Darwinex-Live
|1.16 × 155
|
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 370
|
Alpari-Pro.ECN
|1.32 × 47
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
35 USD por mês
32%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
44
99%
451
70%
67%
1.88
0.70
USD
USD
61%
1:300