トレード:
451
利益トレード:
318 (70.50%)
損失トレード:
133 (29.49%)
ベストトレード:
19.30 USD
最悪のトレード:
-19.56 USD
総利益:
669.89 USD (96 546 pips)
総損失:
-355.45 USD (47 759 pips)
最大連続の勝ち:
13 (21.82 USD)
最大連続利益:
75.39 USD (9)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
66.92%
最大入金額:
23.10%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
5.42
長いトレード:
114 (25.28%)
短いトレード:
337 (74.72%)
プロフィットファクター:
1.88
期待されたペイオフ:
0.70 USD
平均利益:
2.11 USD
平均損失:
-2.67 USD
最大連続の負け:
6 (-39.28 USD)
最大連続損失:
-43.96 USD (4)
月間成長:
0.68%
年間予想:
10.46%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
58.02 USD (5.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.32% (58.02 USD)
エクイティによる:
61.39% (632.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|185
|EURNZD
|134
|AUDNZD
|69
|NZDCAD
|30
|EURGBP
|29
|AUDUSD
|2
|GBPAUD
|1
|EURUSD
|1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|132
|EURNZD
|85
|AUDNZD
|21
|NZDCAD
|13
|EURGBP
|56
|AUDUSD
|3
|GBPAUD
|2
|EURUSD
|3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|22K
|EURNZD
|15K
|AUDNZD
|5.3K
|NZDCAD
|1.9K
|EURGBP
|4.3K
|AUDUSD
|260
|GBPAUD
|476
|EURUSD
|258
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +19.30 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +21.82 USD
最大連続損失: -39.28 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
ICMarketsSC-Live17
|0.00 × 2
ICMarkets-Live10
|0.00 × 1
Exness-Real17
|0.00 × 1
FXCL-Main2
|0.00 × 4
ICMarkets-Live14
|0.00 × 2
TickmillUK-Live03
|0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 1
Exness-Real
|0.00 × 1
ICMarkets-Live05
|0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Demo
|0.17 × 6
ICMarketsSC-Live25
|0.27 × 22
Tickmill-Live04
|0.48 × 756
ICMarketsSC-Live03
|0.48 × 120
ICMarkets-Live04
|0.50 × 8
ICMarkets-Live16
|0.50 × 6
GerchikCo-Live
|0.50 × 6
TitanFX-01
|0.51 × 82
RoboForex-ECN-3
|0.72 × 225
RoboForex-Prime
|0.73 × 2796
ICMarketsSC-Live33
|1.00 × 6
AMarkets-Real
|1.00 × 49
AxiTrader-US07-Live
|1.08 × 121
Darwinex-Live
|1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
|1.25 × 370
Alpari-Pro.ECN
|1.32 × 47
