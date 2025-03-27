シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / ROBO 74
Dmitrii Urakov

ROBO 74

Dmitrii Urakov
レビュー0件
信頼性
44週間
0 / 0 USD
月額  35  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 32%
RoboForex-Prime
1:300
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
451
利益トレード:
318 (70.50%)
損失トレード:
133 (29.49%)
ベストトレード:
19.30 USD
最悪のトレード:
-19.56 USD
総利益:
669.89 USD (96 546 pips)
総損失:
-355.45 USD (47 759 pips)
最大連続の勝ち:
13 (21.82 USD)
最大連続利益:
75.39 USD (9)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
66.92%
最大入金額:
23.10%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
5.42
長いトレード:
114 (25.28%)
短いトレード:
337 (74.72%)
プロフィットファクター:
1.88
期待されたペイオフ:
0.70 USD
平均利益:
2.11 USD
平均損失:
-2.67 USD
最大連続の負け:
6 (-39.28 USD)
最大連続損失:
-43.96 USD (4)
月間成長:
0.68%
年間予想:
10.46%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
58.02 USD (5.32%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.32% (58.02 USD)
エクイティによる:
61.39% (632.97 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 185
EURNZD 134
AUDNZD 69
NZDCAD 30
EURGBP 29
AUDUSD 2
GBPAUD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 132
EURNZD 85
AUDNZD 21
NZDCAD 13
EURGBP 56
AUDUSD 3
GBPAUD 2
EURUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 22K
EURNZD 15K
AUDNZD 5.3K
NZDCAD 1.9K
EURGBP 4.3K
AUDUSD 260
GBPAUD 476
EURUSD 258
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +19.30 USD
最悪のトレード: -20 USD
最大連続の勝ち: 9
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +21.82 USD
最大連続損失: -39.28 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-Prime"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Demo
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live25
0.27 × 22
Tickmill-Live04
0.48 × 756
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
ICMarkets-Live04
0.50 × 8
ICMarkets-Live16
0.50 × 6
GerchikCo-Live
0.50 × 6
TitanFX-01
0.51 × 82
RoboForex-ECN-3
0.72 × 225
RoboForex-Prime
0.73 × 2796
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AMarkets-Real
1.00 × 49
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 370
Alpari-Pro.ECN
1.32 × 47
37 より多く...
2025.06.12 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 12:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 11:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 21:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 06:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
ROBO 74
35 USD/月
32%
0
0
USD
1.3K
USD
44
99%
451
70%
67%
1.88
0.70
USD
61%
1:300
コピー

