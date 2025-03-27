SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / ROBO 74
Dmitrii Urakov

ROBO 74

Dmitrii Urakov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
45 Wochen
0 / 0 USD
Für 35 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 32%
RoboForex-Prime
1:300
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
453
Gewinntrades:
320 (70.64%)
Verlusttrades:
133 (29.36%)
Bester Trade:
19.30 USD
Schlechtester Trade:
-19.56 USD
Bruttoprofit:
671.26 USD (96 746 pips)
Bruttoverlust:
-355.45 USD (47 759 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
13 (21.82 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
75.39 USD (9)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
66.92%
Max deposit load:
23.10%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
5.44
Long-Positionen:
114 (25.17%)
Short-Positionen:
339 (74.83%)
Profit-Faktor:
1.89
Mathematische Gewinnerwartung:
0.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
2.10 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.67 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-39.28 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-43.96 USD (4)
Wachstum pro Monat :
0.79%
Jahresprognose:
9.53%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
58.02 USD (5.32%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.32% (58.02 USD)
Kapital:
61.39% (632.97 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDCAD 186
EURNZD 134
AUDNZD 70
NZDCAD 30
EURGBP 29
AUDUSD 2
GBPAUD 1
EURUSD 1
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDCAD 133
EURNZD 85
AUDNZD 22
NZDCAD 13
EURGBP 56
AUDUSD 3
GBPAUD 2
EURUSD 3
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDCAD 22K
EURNZD 15K
AUDNZD 5.4K
NZDCAD 1.9K
EURGBP 4.3K
AUDUSD 260
GBPAUD 476
EURUSD 258
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +19.30 USD
Schlechtester Trade: -20 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 9
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +21.82 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -39.28 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-Prime" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live17
0.00 × 2
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
Exness-Real17
0.00 × 1
FXCL-Main2
0.00 × 4
ICMarkets-Live14
0.00 × 2
TickmillUK-Live03
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live04
0.00 × 1
Exness-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live05
0.00 × 4
TradeMaxGlobal-Demo
0.17 × 6
ICMarketsSC-Live25
0.27 × 22
Tickmill-Live04
0.48 × 756
ICMarketsSC-Live03
0.48 × 120
ICMarkets-Live04
0.50 × 8
ICMarkets-Live16
0.50 × 6
GerchikCo-Live
0.50 × 6
TitanFX-01
0.51 × 82
RoboForex-ECN-3
0.72 × 225
RoboForex-Prime
0.73 × 2796
ICMarketsSC-Live33
1.00 × 6
AMarkets-Real
1.00 × 49
AxiTrader-US07-Live
1.08 × 121
Darwinex-Live
1.16 × 155
FIBO-FIBO Group MT4 Real Server
1.25 × 370
Alpari-Pro.ECN
1.32 × 47
noch 37 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.06.12 18:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.12 12:46
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.28 14:03
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.26 05:28
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 11:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.04.11 10:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.11 08:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.04.09 18:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 15:00
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.04.08 13:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 16:32
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.07 15:20
High current drawdown in 44% indicates the absence of risk limitation
2025.04.07 10:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 21:59
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 19:43
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.04 16:22
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.03.27 06:09
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
ROBO 74
35 USD pro Monat
32%
0
0
USD
1.3K
USD
45
99%
453
70%
67%
1.88
0.70
USD
61%
1:300
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.