Brayan Arnubio Alarcon Hoyos

Bullstocks

Brayan Arnubio Alarcon Hoyos
0 inceleme
Güvenilirlik
61 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 6%
FTMO-Server2
1:100
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
330
Kârla kapanan işlemler:
110 (33.33%)
Zararla kapanan işlemler:
220 (66.67%)
En iyi işlem:
295.83 USD
En kötü işlem:
-89.98 USD
Brüt kâr:
4 665.83 USD (1 025 651 pips)
Brüt zarar:
-4 088.79 USD (1 125 636 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
9 (324.25 USD)
Maksimum ardışık kâr:
437.16 USD (2)
Sharpe oranı:
0.04
Alım-satım etkinliği:
3.14%
Maks. mevduat yükü:
62.11%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
38 dakika
Düzelme faktörü:
0.58
Alış işlemleri:
187 (56.67%)
Satış işlemleri:
143 (43.33%)
Kâr faktörü:
1.14
Beklenen getiri:
1.75 USD
Ortalama kâr:
42.42 USD
Ortalama zarar:
-18.59 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-415.75 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-415.75 USD (17)
Aylık büyüme:
5.60%
Yıllık tahmin:
67.97%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
259.89 USD
Maksimum:
1 001.67 USD (9.32%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.32% (1 001.67 USD)
Varlığa göre:
0.45% (44.75 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
US30.cash 197
US100.cash 68
XAUUSD 32
BTCUSD 21
EURUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
US30.cash 1.1K
US100.cash -362
XAUUSD 72
BTCUSD -255
EURUSD -2
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
US30.cash 245K
US100.cash 57K
XAUUSD 1.5K
BTCUSD -403K
EURUSD 256
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +295.83 USD
En kötü işlem: -90 USD
Maksimum ardışık kazanç: 2
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +324.25 USD
Maksimum ardışık zarar: -415.75 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FTMO-Server2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ForexChief-Demo
3.00 × 1
İnceleme yok
2025.09.24 15:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 423 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 20:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 410 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 16:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 396 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 16:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 383 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 16:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 379 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 373 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 18:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.25 14:58
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.08% of days out of 240 days of the signal's entire lifetime.
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.