Brayan Arnubio Alarcon Hoyos

Bullstocks

Brayan Arnubio Alarcon Hoyos
0 recensioni
Affidabilità
61 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 6%
FTMO-Server2
1:100
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
330
Profit Trade:
110 (33.33%)
Loss Trade:
220 (66.67%)
Best Trade:
295.83 USD
Worst Trade:
-89.98 USD
Profitto lordo:
4 665.83 USD (1 025 651 pips)
Perdita lorda:
-4 088.79 USD (1 125 636 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (324.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
437.16 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
3.14%
Massimo carico di deposito:
62.11%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
0.58
Long Trade:
187 (56.67%)
Short Trade:
143 (43.33%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
1.75 USD
Profitto medio:
42.42 USD
Perdita media:
-18.59 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-415.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-415.75 USD (17)
Crescita mensile:
7.27%
Previsione annuale:
88.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
259.89 USD
Massimale:
1 001.67 USD (9.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.32% (1 001.67 USD)
Per equità:
0.45% (44.75 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
US30.cash 197
US100.cash 68
XAUUSD 32
BTCUSD 21
EURUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
US30.cash 1.1K
US100.cash -362
XAUUSD 72
BTCUSD -255
EURUSD -2
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
US30.cash 245K
US100.cash 57K
XAUUSD 1.5K
BTCUSD -403K
EURUSD 256
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +295.83 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +324.25 USD
Massima perdita consecutiva: -415.75 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ForexChief-Demo
3.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.09.24 15:49
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 423 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.23 17:21
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.11 20:25
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.24% of days out of 410 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.04 13:56
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.28 16:17
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.25% of days out of 396 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.22 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.15 16:15
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 383 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.12 13:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.11 16:23
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.26% of days out of 379 days of the signal's entire lifetime.
2025.08.07 16:09
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.05 15:48
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.27% of days out of 373 days of the signal's entire lifetime.
2025.07.28 18:33
Share of days for 80% of growth is too low
2025.03.25 14:58
80% of growth achieved within 5 days. This comprises 2.08% of days out of 240 days of the signal's entire lifetime.
