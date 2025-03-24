- Crescita
Trade:
330
Profit Trade:
110 (33.33%)
Loss Trade:
220 (66.67%)
Best Trade:
295.83 USD
Worst Trade:
-89.98 USD
Profitto lordo:
4 665.83 USD (1 025 651 pips)
Perdita lorda:
-4 088.79 USD (1 125 636 pips)
Vincite massime consecutive:
9 (324.25 USD)
Massimo profitto consecutivo:
437.16 USD (2)
Indice di Sharpe:
0.04
Attività di trading:
3.14%
Massimo carico di deposito:
62.11%
Ultimo trade:
21 ore fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
38 minuti
Fattore di recupero:
0.58
Long Trade:
187 (56.67%)
Short Trade:
143 (43.33%)
Fattore di profitto:
1.14
Profitto previsto:
1.75 USD
Profitto medio:
42.42 USD
Perdita media:
-18.59 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-415.75 USD)
Massima perdita consecutiva:
-415.75 USD (17)
Crescita mensile:
7.27%
Previsione annuale:
88.22%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
259.89 USD
Massimale:
1 001.67 USD (9.32%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
9.32% (1 001.67 USD)
Per equità:
0.45% (44.75 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|US30.cash
|197
|US100.cash
|68
|XAUUSD
|32
|BTCUSD
|21
|EURUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|US30.cash
|1.1K
|US100.cash
|-362
|XAUUSD
|72
|BTCUSD
|-255
|EURUSD
|-2
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|US30.cash
|245K
|US100.cash
|57K
|XAUUSD
|1.5K
|BTCUSD
|-403K
|EURUSD
|256
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +295.83 USD
Worst Trade: -90 USD
Vincite massime consecutive: 2
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +324.25 USD
Massima perdita consecutiva: -415.75 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FTMO-Server2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
ForexChief-Demo
|3.00 × 1
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
6%
0
0
USD
USD
11K
USD
USD
61
0%
330
33%
3%
1.14
1.75
USD
USD
9%
1:100