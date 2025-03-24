SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Bullstocks
Brayan Arnubio Alarcon Hoyos

Bullstocks

Brayan Arnubio Alarcon Hoyos
0 avis
Fiabilité
61 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 2%
FTMO-Server2
1:100
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
326
Bénéfice trades:
106 (32.51%)
Perte trades:
220 (67.48%)
Meilleure transaction:
295.83 USD
Pire transaction:
-89.98 USD
Bénéfice brut:
4 321.11 USD (977 453 pips)
Perte brute:
-4 088.79 USD (1 125 636 pips)
Gains consécutifs maximales:
9 (324.25 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
437.16 USD (2)
Ratio de Sharpe:
0.02
Activité de trading:
3.14%
Charge de dépôt maximale:
62.11%
Dernier trade:
6 il y a des minutes
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
38 minutes
Facteur de récupération:
0.23
Longs trades:
183 (56.13%)
Courts trades:
143 (43.87%)
Facteur de profit:
1.06
Rendement attendu:
0.71 USD
Bénéfice moyen:
40.77 USD
Perte moyenne:
-18.59 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-415.75 USD)
Perte consécutive maximale:
-415.75 USD (17)
Croissance mensuelle:
3.77%
Prévision annuelle:
45.80%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
259.89 USD
Maximal:
1 001.67 USD (9.32%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.32% (1 001.67 USD)
Par fonds propres:
0.45% (44.75 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
US30.cash 193
US100.cash 68
XAUUSD 32
BTCUSD 21
EURUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
US30.cash 779
US100.cash -362
XAUUSD 72
BTCUSD -255
EURUSD -2
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
US30.cash 197K
US100.cash 57K
XAUUSD 1.5K
BTCUSD -403K
EURUSD 256
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +295.83 USD
Pire transaction: -90 USD
Gains consécutifs maximales: 2
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +324.25 USD
Perte consécutive maximale: -415.75 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FTMO-Server2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ForexChief-Demo
3.00 × 1
