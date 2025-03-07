- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
518
利益トレード:
210 (40.54%)
損失トレード:
308 (59.46%)
ベストトレード:
1 259.09 USD
最悪のトレード:
-758.56 USD
総利益:
55 985.03 USD (567 430 pips)
総損失:
-54 486.09 USD (471 663 pips)
最大連続の勝ち:
7 (1 729.72 USD)
最大連続利益:
3 574.58 USD (6)
シャープレシオ:
-0.04
取引アクティビティ:
66.38%
最大入金額:
10.83%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
5
平均保有時間:
1 日
リカバリーファクター:
0.23
長いトレード:
338 (65.25%)
短いトレード:
180 (34.75%)
プロフィットファクター:
1.03
期待されたペイオフ:
2.89 USD
平均利益:
266.60 USD
平均損失:
-176.90 USD
最大連続の負け:
11 (-992.26 USD)
最大連続損失:
-2 510.95 USD (8)
月間成長:
-8.63%
年間予想:
-100.00%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
3 251.22 USD
最大の:
6 456.36 USD (104.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
29.34% (6 456.36 USD)
エクイティによる:
5.24% (578.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|374
|GBPJPY
|75
|EURJPY
|28
|USDJPY
|17
|GBPUSD
|7
|AUDJPY
|6
|CHFJPY
|5
|CADJPY
|4
|NZDJPY
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|3.3K
|GBPJPY
|-4.1K
|EURJPY
|337
|USDJPY
|1.4K
|GBPUSD
|-40
|AUDJPY
|232
|CHFJPY
|148
|CADJPY
|-210
|NZDJPY
|428
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|95K
|GBPJPY
|-16K
|EURJPY
|6.2K
|USDJPY
|4K
|GBPUSD
|885
|AUDJPY
|915
|CHFJPY
|1.5K
|CADJPY
|863
|NZDJPY
|2K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 259.09 USD
最悪のトレード: -759 USD
最大連続の勝ち: 6
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +1 729.72 USD
最大連続損失: -992.26 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
298 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
77 USD/月
34%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
81
0%
518
40%
66%
1.02
2.89
USD
USD
29%
1:50