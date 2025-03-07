SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Lensa Intra 3o
Billy Natio

Lensa Intra 3o

Billy Natio
0 avis
Fiabilité
68 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 77 USD par mois
croissance depuis 2024 14%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
398
Bénéfice trades:
160 (40.20%)
Perte trades:
238 (59.80%)
Meilleure transaction:
1 259.09 USD
Pire transaction:
-758.56 USD
Bénéfice brut:
41 554.21 USD (385 778 pips)
Perte brute:
-40 605.36 USD (340 543 pips)
Gains consécutifs maximales:
7 (1 729.72 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
3 574.58 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Activité de trading:
68.77%
Charge de dépôt maximale:
10.83%
Dernier trade:
18 il y a des heures
Trades par semaine:
13
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
0.15
Longs trades:
258 (64.82%)
Courts trades:
140 (35.18%)
Facteur de profit:
1.02
Rendement attendu:
2.38 USD
Bénéfice moyen:
259.71 USD
Perte moyenne:
-170.61 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-992.26 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 510.95 USD (8)
Croissance mensuelle:
2.01%
Prévision annuelle:
24.43%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
3 251.22 USD
Maximal:
6 456.36 USD (104.05%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
29.34% (6 456.36 USD)
Par fonds propres:
5.24% (578.90 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 266
GBPJPY 75
EURJPY 24
USDJPY 16
GBPUSD 7
CHFJPY 4
AUDJPY 4
CADJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 2.6K
GBPJPY -4.1K
EURJPY 386
USDJPY 1.6K
GBPUSD -40
CHFJPY -65
AUDJPY 260
CADJPY 270
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 44K
GBPJPY -16K
EURJPY 6.2K
USDJPY 5K
GBPUSD 885
CHFJPY 526
AUDJPY 974
CADJPY 2.9K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 259.09 USD
Pire transaction: -759 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 8
Bénéfice consécutif maximal: +1 729.72 USD
Perte consécutive maximale: -992.26 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
291 plus...
Aucun avis
2025.05.01 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 10:14
No swaps are charged
2025.04.30 10:14
No swaps are charged
2025.04.30 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.04.29 12:18
No swaps are charged
2025.04.29 12:18
No swaps are charged
2025.04.29 11:56
No swaps are charged on the signal account
2025.04.28 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 09:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 10:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 288 days of the signal's entire lifetime.
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Lensa Intra 3o
77 USD par mois
14%
0
0
USD
5.5K
USD
68
0%
398
40%
69%
1.02
2.38
USD
29%
1:50
Copier

