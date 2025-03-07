- Crescimento
Negociações:
518
Negociações com lucro:
210 (40.54%)
Negociações com perda:
308 (59.46%)
Melhor negociação:
1 259.09 USD
Pior negociação:
-758.56 USD
Lucro bruto:
55 985.03 USD (567 430 pips)
Perda bruta:
-54 486.09 USD (471 663 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (1 729.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 574.58 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
66.38%
Depósito máximo carregado:
10.83%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.23
Negociações longas:
338 (65.25%)
Negociações curtas:
180 (34.75%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
2.89 USD
Lucro médio:
266.60 USD
Perda média:
-176.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-992.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 510.95 USD (8)
Crescimento mensal:
-8.63%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 251.22 USD
Máximo:
6 456.36 USD (104.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.34% (6 456.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.24% (578.90 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|374
|GBPJPY
|75
|EURJPY
|28
|USDJPY
|17
|GBPUSD
|7
|AUDJPY
|6
|CHFJPY
|5
|CADJPY
|4
|NZDJPY
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|3.3K
|GBPJPY
|-4.1K
|EURJPY
|337
|USDJPY
|1.4K
|GBPUSD
|-40
|AUDJPY
|232
|CHFJPY
|148
|CADJPY
|-210
|NZDJPY
|428
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|95K
|GBPJPY
|-16K
|EURJPY
|6.2K
|USDJPY
|4K
|GBPUSD
|885
|AUDJPY
|915
|CHFJPY
|1.5K
|CADJPY
|863
|NZDJPY
|2K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 259.09 USD
Pior negociação: -759 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +1 729.72 USD
Máxima perda consecutiva: -992.26 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
