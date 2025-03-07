SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Lensa Intra 3o
Billy Natio

Lensa Intra 3o

Billy Natio
0 comentários
Confiabilidade
81 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 77 USD por mês
crescimento desde 2024 34%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
518
Negociações com lucro:
210 (40.54%)
Negociações com perda:
308 (59.46%)
Melhor negociação:
1 259.09 USD
Pior negociação:
-758.56 USD
Lucro bruto:
55 985.03 USD (567 430 pips)
Perda bruta:
-54 486.09 USD (471 663 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (1 729.72 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 574.58 USD (6)
Índice de Sharpe:
-0.04
Atividade de negociação:
66.38%
Depósito máximo carregado:
10.83%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
5
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
0.23
Negociações longas:
338 (65.25%)
Negociações curtas:
180 (34.75%)
Fator de lucro:
1.03
Valor esperado:
2.89 USD
Lucro médio:
266.60 USD
Perda média:
-176.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-992.26 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 510.95 USD (8)
Crescimento mensal:
-8.63%
Previsão anual:
-100.00%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
3 251.22 USD
Máximo:
6 456.36 USD (104.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
29.34% (6 456.36 USD)
Pelo Capital Líquido:
5.24% (578.90 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 374
GBPJPY 75
EURJPY 28
USDJPY 17
GBPUSD 7
AUDJPY 6
CHFJPY 5
CADJPY 4
NZDJPY 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 3.3K
GBPJPY -4.1K
EURJPY 337
USDJPY 1.4K
GBPUSD -40
AUDJPY 232
CHFJPY 148
CADJPY -210
NZDJPY 428
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 95K
GBPJPY -16K
EURJPY 6.2K
USDJPY 4K
GBPUSD 885
AUDJPY 915
CHFJPY 1.5K
CADJPY 863
NZDJPY 2K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 259.09 USD
Pior negociação: -759 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +1 729.72 USD
Máxima perda consecutiva: -992.26 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

QTrade-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 20
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
298 mais ...
Sem comentários
2025.05.01 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 10:14
No swaps are charged
2025.04.30 10:14
No swaps are charged
2025.04.30 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.04.29 12:18
No swaps are charged
2025.04.29 12:18
No swaps are charged
2025.04.29 11:56
No swaps are charged on the signal account
2025.04.28 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 09:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 10:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 288 days of the signal's entire lifetime.
Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.