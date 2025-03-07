- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
398
Profit Trade:
160 (40.20%)
Loss Trade:
238 (59.80%)
Best Trade:
1 259.09 USD
Worst Trade:
-758.56 USD
Profitto lordo:
41 554.21 USD (385 778 pips)
Perdita lorda:
-40 605.36 USD (340 543 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (1 729.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 574.58 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
68.77%
Massimo carico di deposito:
10.83%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
258 (64.82%)
Short Trade:
140 (35.18%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
2.38 USD
Profitto medio:
259.71 USD
Perdita media:
-170.61 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-992.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 510.95 USD (8)
Crescita mensile:
2.67%
Previsione annuale:
32.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 251.22 USD
Massimale:
6 456.36 USD (104.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.34% (6 456.36 USD)
Per equità:
5.24% (578.90 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|266
|GBPJPY
|75
|EURJPY
|24
|USDJPY
|16
|GBPUSD
|7
|CHFJPY
|4
|AUDJPY
|4
|CADJPY
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|2.6K
|GBPJPY
|-4.1K
|EURJPY
|386
|USDJPY
|1.6K
|GBPUSD
|-40
|CHFJPY
|-65
|AUDJPY
|260
|CADJPY
|270
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|44K
|GBPJPY
|-16K
|EURJPY
|6.2K
|USDJPY
|5K
|GBPUSD
|885
|CHFJPY
|526
|AUDJPY
|974
|CADJPY
|2.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 259.09 USD
Worst Trade: -759 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 729.72 USD
Massima perdita consecutiva: -992.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 4
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
Exness-Real29
|0.00 × 3
