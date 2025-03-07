SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Lensa Intra 3o
Billy Natio

Lensa Intra 3o

Billy Natio
0 recensioni
Affidabilità
68 settimane
0 / 0 USD
Copia per 77 USD al mese
crescita dal 2024 14%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
398
Profit Trade:
160 (40.20%)
Loss Trade:
238 (59.80%)
Best Trade:
1 259.09 USD
Worst Trade:
-758.56 USD
Profitto lordo:
41 554.21 USD (385 778 pips)
Perdita lorda:
-40 605.36 USD (340 543 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (1 729.72 USD)
Massimo profitto consecutivo:
3 574.58 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.04
Attività di trading:
68.77%
Massimo carico di deposito:
10.83%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
12
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
0.15
Long Trade:
258 (64.82%)
Short Trade:
140 (35.18%)
Fattore di profitto:
1.02
Profitto previsto:
2.38 USD
Profitto medio:
259.71 USD
Perdita media:
-170.61 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-992.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 510.95 USD (8)
Crescita mensile:
2.67%
Previsione annuale:
32.34%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
3 251.22 USD
Massimale:
6 456.36 USD (104.05%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
29.34% (6 456.36 USD)
Per equità:
5.24% (578.90 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 266
GBPJPY 75
EURJPY 24
USDJPY 16
GBPUSD 7
CHFJPY 4
AUDJPY 4
CADJPY 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2.6K
GBPJPY -4.1K
EURJPY 386
USDJPY 1.6K
GBPUSD -40
CHFJPY -65
AUDJPY 260
CADJPY 270
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 44K
GBPJPY -16K
EURJPY 6.2K
USDJPY 5K
GBPUSD 885
CHFJPY 526
AUDJPY 974
CADJPY 2.9K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 259.09 USD
Worst Trade: -759 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 8
Massimo profitto consecutivo: +1 729.72 USD
Massima perdita consecutiva: -992.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Prime
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
PreciseFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 4
Deltastock-Live
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
GhanaFX-Main
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
AM-UK-Live
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
Exness-Real29
0.00 × 3
291 più
Non ci sono recensioni
2025.05.01 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 10:14
No swaps are charged
2025.04.30 10:14
No swaps are charged
2025.04.30 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.04.29 12:18
No swaps are charged
2025.04.29 12:18
No swaps are charged
2025.04.29 11:56
No swaps are charged on the signal account
2025.04.28 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 09:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 10:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 288 days of the signal's entire lifetime.
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Lensa Intra 3o
77USD al mese
14%
0
0
USD
5.5K
USD
68
0%
398
40%
69%
1.02
2.38
USD
29%
1:50
Copia

