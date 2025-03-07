- Прирост
Всего трейдов:
516
Прибыльных трейдов:
210 (40.69%)
Убыточных трейдов:
306 (59.30%)
Лучший трейд:
1 259.09 USD
Худший трейд:
-758.56 USD
Общая прибыль:
55 985.03 USD (567 430 pips)
Общий убыток:
-54 001.29 USD (467 663 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 729.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 574.58 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
66.38%
Макс. загрузка депозита:
10.83%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.31
Длинных трейдов:
336 (65.12%)
Коротких трейдов:
180 (34.88%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
3.84 USD
Средняя прибыль:
266.60 USD
Средний убыток:
-176.47 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-992.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 510.95 USD (8)
Прирост в месяц:
-8.77%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 251.22 USD
Максимальная:
6 456.36 USD (104.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.34% (6 456.36 USD)
По эквити:
5.24% (578.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|372
|GBPJPY
|75
|EURJPY
|28
|USDJPY
|17
|GBPUSD
|7
|AUDJPY
|6
|CHFJPY
|5
|CADJPY
|4
|NZDJPY
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|3.8K
|GBPJPY
|-4.1K
|EURJPY
|337
|USDJPY
|1.4K
|GBPUSD
|-40
|AUDJPY
|232
|CHFJPY
|148
|CADJPY
|-210
|NZDJPY
|428
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|99K
|GBPJPY
|-16K
|EURJPY
|6.2K
|USDJPY
|4K
|GBPUSD
|885
|AUDJPY
|915
|CHFJPY
|1.5K
|CADJPY
|863
|NZDJPY
|2K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 259.09 USD
Худший трейд: -759 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +1 729.72 USD
Макс. убыток в серии: -992.26 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
