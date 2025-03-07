СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Lensa Intra 3o
Billy Natio

Lensa Intra 3o

Billy Natio
0 отзывов
Надежность
80 недель
0 / 0 USD
Копировать за 77 USD в месяц
прирост с 2024 37%
MaxrichGroup-Real
1:50
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
516
Прибыльных трейдов:
210 (40.69%)
Убыточных трейдов:
306 (59.30%)
Лучший трейд:
1 259.09 USD
Худший трейд:
-758.56 USD
Общая прибыль:
55 985.03 USD (567 430 pips)
Общий убыток:
-54 001.29 USD (467 663 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (1 729.72 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 574.58 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
-0.04
Торговая активность:
66.38%
Макс. загрузка депозита:
10.83%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
6
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
0.31
Длинных трейдов:
336 (65.12%)
Коротких трейдов:
180 (34.88%)
Профит фактор:
1.04
Мат. ожидание:
3.84 USD
Средняя прибыль:
266.60 USD
Средний убыток:
-176.47 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-992.26 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 510.95 USD (8)
Прирост в месяц:
-8.77%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
3 251.22 USD
Максимальная:
6 456.36 USD (104.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
29.34% (6 456.36 USD)
По эквити:
5.24% (578.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 372
GBPJPY 75
EURJPY 28
USDJPY 17
GBPUSD 7
AUDJPY 6
CHFJPY 5
CADJPY 4
NZDJPY 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 3.8K
GBPJPY -4.1K
EURJPY 337
USDJPY 1.4K
GBPUSD -40
AUDJPY 232
CHFJPY 148
CADJPY -210
NZDJPY 428
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 99K
GBPJPY -16K
EURJPY 6.2K
USDJPY 4K
GBPUSD 885
AUDJPY 915
CHFJPY 1.5K
CADJPY 863
NZDJPY 2K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 259.09 USD
Худший трейд: -759 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +1 729.72 USD
Макс. убыток в серии: -992.26 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

QTrade-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 20
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
еще 298...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Нет отзывов
2025.05.01 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 10:14
No swaps are charged
2025.04.30 10:14
No swaps are charged
2025.04.30 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.04.29 12:18
No swaps are charged
2025.04.29 12:18
No swaps are charged
2025.04.29 11:56
No swaps are charged on the signal account
2025.04.28 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 09:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 10:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 288 days of the signal's entire lifetime.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Lensa Intra 3o
77 USD в месяц
37%
0
0
USD
20K
USD
80
0%
516
40%
66%
1.03
3.84
USD
29%
1:50
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.