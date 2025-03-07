- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
518
Transacciones Rentables:
210 (40.54%)
Transacciones Irrentables:
308 (59.46%)
Mejor transacción:
1 259.09 USD
Peor transacción:
-758.56 USD
Beneficio Bruto:
55 985.03 USD (567 430 pips)
Pérdidas Brutas:
-54 486.09 USD (471 663 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (1 729.72 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 574.58 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.04
Actividad comercial:
66.38%
Carga máxima del depósito:
10.83%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
5
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
0.23
Transacciones Largas:
338 (65.25%)
Transacciones Cortas:
180 (34.75%)
Factor de Beneficio:
1.03
Beneficio Esperado:
2.89 USD
Beneficio medio:
266.60 USD
Pérdidas medias:
-176.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-992.26 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 510.95 USD (8)
Crecimiento al mes:
-8.63%
Pronóstico anual:
-100.00%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
3 251.22 USD
Máxima:
6 456.36 USD (104.05%)
Reducción relativa:
De balance:
29.34% (6 456.36 USD)
De fondos:
5.24% (578.90 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|374
|GBPJPY
|75
|EURJPY
|28
|USDJPY
|17
|GBPUSD
|7
|AUDJPY
|6
|CHFJPY
|5
|CADJPY
|4
|NZDJPY
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|3.3K
|GBPJPY
|-4.1K
|EURJPY
|337
|USDJPY
|1.4K
|GBPUSD
|-40
|AUDJPY
|232
|CHFJPY
|148
|CADJPY
|-210
|NZDJPY
|428
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|95K
|GBPJPY
|-16K
|EURJPY
|6.2K
|USDJPY
|4K
|GBPUSD
|885
|AUDJPY
|915
|CHFJPY
|1.5K
|CADJPY
|863
|NZDJPY
|2K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 259.09 USD
Peor transacción: -759 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +1 729.72 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -992.26 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
77 USD al mes
34%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
81
0%
518
40%
66%
1.02
2.89
USD
USD
29%
1:50