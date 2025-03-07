信号部分
信号 / MetaTrader 4 / Lensa Intra 3o
Billy Natio

Lensa Intra 3o

Billy Natio
0条评论
可靠性
81
0 / 0 USD
每月复制 77 USD per 
增长自 2024 35%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
517
盈利交易:
210 (40.61%)
亏损交易:
307 (59.38%)
最好交易:
1 259.09 USD
最差交易:
-758.56 USD
毛利:
55 985.03 USD (567 430 pips)
毛利亏损:
-54 243.69 USD (469 663 pips)
最大连续赢利:
7 (1 729.72 USD)
最大连续盈利:
3 574.58 USD (6)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
66.38%
最大入金加载:
10.83%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.27
长期交易:
337 (65.18%)
短期交易:
180 (34.82%)
利润因子:
1.03
预期回报:
3.37 USD
平均利润:
266.60 USD
平均损失:
-176.69 USD
最大连续失误:
11 (-992.26 USD)
最大连续亏损:
-2 510.95 USD (8)
每月增长:
-9.38%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 251.22 USD
最大值:
6 456.36 USD (104.05%)
相对跌幅:
结余:
29.34% (6 456.36 USD)
净值:
5.24% (578.90 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 373
GBPJPY 75
EURJPY 28
USDJPY 17
GBPUSD 7
AUDJPY 6
CHFJPY 5
CADJPY 4
NZDJPY 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 3.6K
GBPJPY -4.1K
EURJPY 337
USDJPY 1.4K
GBPUSD -40
AUDJPY 232
CHFJPY 148
CADJPY -210
NZDJPY 428
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 97K
GBPJPY -16K
EURJPY 6.2K
USDJPY 4K
GBPUSD 885
AUDJPY 915
CHFJPY 1.5K
CADJPY 863
NZDJPY 2K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 259.09 USD
最差交易: -759 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +1 729.72 USD
最大连续亏损: -992.26 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

QTrade-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 20
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
298 更多...
没有评论
2025.05.01 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 10:14
No swaps are charged
2025.04.30 10:14
No swaps are charged
2025.04.30 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.04.29 12:18
No swaps are charged
2025.04.29 12:18
No swaps are charged
2025.04.29 11:56
No swaps are charged on the signal account
2025.04.28 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 09:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 10:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 288 days of the signal's entire lifetime.
