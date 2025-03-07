- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
517
盈利交易:
210 (40.61%)
亏损交易:
307 (59.38%)
最好交易:
1 259.09 USD
最差交易:
-758.56 USD
毛利:
55 985.03 USD (567 430 pips)
毛利亏损:
-54 243.69 USD (469 663 pips)
最大连续赢利:
7 (1 729.72 USD)
最大连续盈利:
3 574.58 USD (6)
夏普比率:
-0.04
交易活动:
66.38%
最大入金加载:
10.83%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
5
平均持有时间:
1 一天
采收率:
0.27
长期交易:
337 (65.18%)
短期交易:
180 (34.82%)
利润因子:
1.03
预期回报:
3.37 USD
平均利润:
266.60 USD
平均损失:
-176.69 USD
最大连续失误:
11 (-992.26 USD)
最大连续亏损:
-2 510.95 USD (8)
每月增长:
-9.38%
年度预测:
-100.00%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
3 251.22 USD
最大值:
6 456.36 USD (104.05%)
相对跌幅:
结余:
29.34% (6 456.36 USD)
净值:
5.24% (578.90 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|373
|GBPJPY
|75
|EURJPY
|28
|USDJPY
|17
|GBPUSD
|7
|AUDJPY
|6
|CHFJPY
|5
|CADJPY
|4
|NZDJPY
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|3.6K
|GBPJPY
|-4.1K
|EURJPY
|337
|USDJPY
|1.4K
|GBPUSD
|-40
|AUDJPY
|232
|CHFJPY
|148
|CADJPY
|-210
|NZDJPY
|428
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|97K
|GBPJPY
|-16K
|EURJPY
|6.2K
|USDJPY
|4K
|GBPUSD
|885
|AUDJPY
|915
|CHFJPY
|1.5K
|CADJPY
|863
|NZDJPY
|2K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 259.09 USD
最差交易: -759 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +1 729.72 USD
最大连续亏损: -992.26 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月77 USD
35%
0
0
USD
USD
19K
USD
USD
81
0%
517
40%
66%
1.03
3.37
USD
USD
29%
1:50