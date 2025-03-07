- 자본
- 축소
트레이드:
523
이익 거래:
213 (40.72%)
손실 거래:
310 (59.27%)
최고의 거래:
1 259.09 USD
최악의 거래:
-758.56 USD
총 수익:
57 420.03 USD (579 473 pips)
총 손실:
-54 970.89 USD (475 663 pips)
연속 최대 이익:
7 (1 729.72 USD)
연속 최대 이익:
3 574.58 USD (6)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
64.26%
최대 입금량:
10.83%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.38
롱(주식매수):
341 (65.20%)
숏(주식차입매도):
182 (34.80%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
4.68 USD
평균 이익:
269.58 USD
평균 손실:
-177.33 USD
연속 최대 손실:
11 (-992.26 USD)
연속 최대 손실:
-2 510.95 USD (8)
월별 성장률:
1.22%
연간 예측:
14.86%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 251.22 USD
최대한의:
6 456.36 USD (104.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.34% (6 456.36 USD)
자본금별:
5.24% (578.90 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|379
|GBPJPY
|75
|EURJPY
|28
|USDJPY
|17
|GBPUSD
|7
|AUDJPY
|6
|CHFJPY
|5
|CADJPY
|4
|NZDJPY
|2
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|4.3K
|GBPJPY
|-4.1K
|EURJPY
|337
|USDJPY
|1.4K
|GBPUSD
|-40
|AUDJPY
|232
|CHFJPY
|148
|CADJPY
|-210
|NZDJPY
|428
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|103K
|GBPJPY
|-16K
|EURJPY
|6.2K
|USDJPY
|4K
|GBPUSD
|885
|AUDJPY
|915
|CHFJPY
|1.5K
|CADJPY
|863
|NZDJPY
|2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 259.09 USD
최악의 거래: -759 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +1 729.72 USD
연속 최대 손실: -992.26 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
