Billy Natio

Lensa Intra 3o

Billy Natio
0 리뷰
안정성
82
0 / 0 USD
월별 77 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 40%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
523
이익 거래:
213 (40.72%)
손실 거래:
310 (59.27%)
최고의 거래:
1 259.09 USD
최악의 거래:
-758.56 USD
총 수익:
57 420.03 USD (579 473 pips)
총 손실:
-54 970.89 USD (475 663 pips)
연속 최대 이익:
7 (1 729.72 USD)
연속 최대 이익:
3 574.58 USD (6)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
64.26%
최대 입금량:
10.83%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
6
평균 유지 시간:
1 일
회복 요인:
0.38
롱(주식매수):
341 (65.20%)
숏(주식차입매도):
182 (34.80%)
수익 요인:
1.04
기대수익:
4.68 USD
평균 이익:
269.58 USD
평균 손실:
-177.33 USD
연속 최대 손실:
11 (-992.26 USD)
연속 최대 손실:
-2 510.95 USD (8)
월별 성장률:
1.22%
연간 예측:
14.86%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
3 251.22 USD
최대한의:
6 456.36 USD (104.05%)
상대적 삭감:
잔고별:
29.34% (6 456.36 USD)
자본금별:
5.24% (578.90 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 379
GBPJPY 75
EURJPY 28
USDJPY 17
GBPUSD 7
AUDJPY 6
CHFJPY 5
CADJPY 4
NZDJPY 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 4.3K
GBPJPY -4.1K
EURJPY 337
USDJPY 1.4K
GBPUSD -40
AUDJPY 232
CHFJPY 148
CADJPY -210
NZDJPY 428
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 103K
GBPJPY -16K
EURJPY 6.2K
USDJPY 4K
GBPUSD 885
AUDJPY 915
CHFJPY 1.5K
CADJPY 863
NZDJPY 2K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 259.09 USD
최악의 거래: -759 USD
연속 최대 이익: 6
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +1 729.72 USD
연속 최대 손실: -992.26 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

리뷰 없음
2025.05.01 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 10:14
No swaps are charged
2025.04.30 10:14
No swaps are charged
2025.04.30 07:13
No swaps are charged on the signal account
2025.04.29 12:18
No swaps are charged
2025.04.29 12:18
No swaps are charged
2025.04.29 11:56
No swaps are charged on the signal account
2025.04.28 12:14
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.22 09:47
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.22 02:03
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.03.27 10:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.35% of days out of 288 days of the signal's entire lifetime.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Lensa Intra 3o
월별 77 USD
40%
0
0
USD
20K
USD
82
0%
523
40%
64%
1.04
4.68
USD
29%
1:50
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.