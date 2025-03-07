- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
518
Gewinntrades:
210 (40.54%)
Verlusttrades:
308 (59.46%)
Bester Trade:
1 259.09 USD
Schlechtester Trade:
-758.56 USD
Bruttoprofit:
55 985.03 USD (567 430 pips)
Bruttoverlust:
-54 486.09 USD (471 663 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (1 729.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 574.58 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
65.36%
Max deposit load:
10.83%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.23
Long-Positionen:
338 (65.25%)
Short-Positionen:
180 (34.75%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
2.89 USD
Durchschnittlicher Profit:
266.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-176.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-992.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 510.95 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-8.63%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 251.22 USD
Maximaler:
6 456.36 USD (104.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.34% (6 456.36 USD)
Kapital:
5.24% (578.90 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|374
|GBPJPY
|75
|EURJPY
|28
|USDJPY
|17
|GBPUSD
|7
|AUDJPY
|6
|CHFJPY
|5
|CADJPY
|4
|NZDJPY
|2
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|3.3K
|GBPJPY
|-4.1K
|EURJPY
|337
|USDJPY
|1.4K
|GBPUSD
|-40
|AUDJPY
|232
|CHFJPY
|148
|CADJPY
|-210
|NZDJPY
|428
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|95K
|GBPJPY
|-16K
|EURJPY
|6.2K
|USDJPY
|4K
|GBPUSD
|885
|AUDJPY
|915
|CHFJPY
|1.5K
|CADJPY
|863
|NZDJPY
|2K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 259.09 USD
Schlechtester Trade: -759 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 729.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -992.26 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live22
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live6
|0.00 × 1
|
EGlobalTrade-Cent7
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN-3
|0.00 × 1
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 20
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 5
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 9
|
AM-UK-Live
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live03
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 2
|
AlSalamBank-Live
|0.00 × 1
|
InstaForex-Contest.com
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 2
|
PreciseFX-Live
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
GhanaFX-Main
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
