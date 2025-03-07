SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Lensa Intra 3o
Billy Natio

Lensa Intra 3o

Billy Natio
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
81 Wochen
0 / 0 USD
Für 77 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 34%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
518
Gewinntrades:
210 (40.54%)
Verlusttrades:
308 (59.46%)
Bester Trade:
1 259.09 USD
Schlechtester Trade:
-758.56 USD
Bruttoprofit:
55 985.03 USD (567 430 pips)
Bruttoverlust:
-54 486.09 USD (471 663 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
7 (1 729.72 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 574.58 USD (6)
Sharpe Ratio:
-0.04
Trading-Aktivität:
65.36%
Max deposit load:
10.83%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
0.23
Long-Positionen:
338 (65.25%)
Short-Positionen:
180 (34.75%)
Profit-Faktor:
1.03
Mathematische Gewinnerwartung:
2.89 USD
Durchschnittlicher Profit:
266.60 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-176.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-992.26 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 510.95 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-8.63%
Jahresprognose:
-100.00%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
3 251.22 USD
Maximaler:
6 456.36 USD (104.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
29.34% (6 456.36 USD)
Kapital:
5.24% (578.90 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 374
GBPJPY 75
EURJPY 28
USDJPY 17
GBPUSD 7
AUDJPY 6
CHFJPY 5
CADJPY 4
NZDJPY 2
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 3.3K
GBPJPY -4.1K
EURJPY 337
USDJPY 1.4K
GBPUSD -40
AUDJPY 232
CHFJPY 148
CADJPY -210
NZDJPY 428
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 95K
GBPJPY -16K
EURJPY 6.2K
USDJPY 4K
GBPUSD 885
AUDJPY 915
CHFJPY 1.5K
CADJPY 863
NZDJPY 2K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 259.09 USD
Schlechtester Trade: -759 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 729.72 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -992.26 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

QTrade-Server
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live22
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live6
0.00 × 1
EGlobalTrade-Cent7
0.00 × 1
RoboForex-ECN-3
0.00 × 1
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 20
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 5
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
ATCBrokers-US Live
0.00 × 9
AM-UK-Live
0.00 × 2
ICMarkets-Live03
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 2
AlSalamBank-Live
0.00 × 1
InstaForex-Contest.com
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 2
PreciseFX-Live
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
GhanaFX-Main
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
Keine Bewertungen
2025.05.01 04:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.30 10:14
