Quang Mai Van

Raw

Quang Mai Van
0 inceleme
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 -48%
Exness-Real17
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 876
Kârla kapanan işlemler:
1 342 (46.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 534 (53.34%)
En iyi işlem:
44.85 USD
En kötü işlem:
-74.41 USD
Brüt kâr:
4 300.10 USD (6 329 547 pips)
Brüt zarar:
-4 972.30 USD (7 689 749 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (26.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
128.69 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
72.54%
Maks. mevduat yükü:
41.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
113
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.76
Alış işlemleri:
1 431 (49.76%)
Satış işlemleri:
1 445 (50.24%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-0.23 USD
Ortalama kâr:
3.20 USD
Ortalama zarar:
-3.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-122.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-137.15 USD (11)
Aylık büyüme:
-24.83%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
672.20 USD
Maksimum:
885.62 USD (281.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.22% (813.61 USD)
Varlığa göre:
7.82% (95.30 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1938
BTCUSD 429
EURUSD 274
GBPUSD 125
USDCHF 72
AUDUSD 17
USDJPY 9
GBPJPY 8
USDCAD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD -461
BTCUSD -137
EURUSD 9
GBPUSD -40
USDCHF -22
AUDUSD -6
USDJPY -6
GBPJPY -5
USDCAD -5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD -190K
BTCUSD -1.2M
EURUSD 7.2K
GBPUSD -2.4K
USDCHF 575
AUDUSD 105
USDJPY -229
GBPJPY -231
USDCAD -365
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +44.85 USD
En kötü işlem: -74 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +26.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -122.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.06 × 561
Exness-Real17
0.40 × 2487
XMTrading-Real 12
0.53 × 73
Exness-Real18
0.71 × 259
ICMarketsSC-Live11
2.67 × 15
Exness-Real16
3.28 × 87
HFMarketsSV-Live Server 3
5.71 × 115
VTMarkets-Live
6.13 × 8
Exness-Real9
9.02 × 312
RoboForex-ProCent-5
13.78 × 51
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
İnceleme yok
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 22:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 14:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 13:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 22:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 06:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 08:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 05:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.03% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.04% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 04:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 07:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 06:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 05:20
Share of days for 80% of growth is too low
