- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 876
Kârla kapanan işlemler:
1 342 (46.66%)
Zararla kapanan işlemler:
1 534 (53.34%)
En iyi işlem:
44.85 USD
En kötü işlem:
-74.41 USD
Brüt kâr:
4 300.10 USD (6 329 547 pips)
Brüt zarar:
-4 972.30 USD (7 689 749 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
31 (26.85 USD)
Maksimum ardışık kâr:
128.69 USD (6)
Sharpe oranı:
-0.01
Alım-satım etkinliği:
72.54%
Maks. mevduat yükü:
41.76%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
113
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
-0.76
Alış işlemleri:
1 431 (49.76%)
Satış işlemleri:
1 445 (50.24%)
Kâr faktörü:
0.86
Beklenen getiri:
-0.23 USD
Ortalama kâr:
3.20 USD
Ortalama zarar:
-3.24 USD
Maksimum ardışık kayıp:
19 (-122.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-137.15 USD (11)
Aylık büyüme:
-24.83%
Yıllık tahmin:
-100.00%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
672.20 USD
Maksimum:
885.62 USD (281.66%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
75.22% (813.61 USD)
Varlığa göre:
7.82% (95.30 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1938
|BTCUSD
|429
|EURUSD
|274
|GBPUSD
|125
|USDCHF
|72
|AUDUSD
|17
|USDJPY
|9
|GBPJPY
|8
|USDCAD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|-461
|BTCUSD
|-137
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|-40
|USDCHF
|-22
|AUDUSD
|-6
|USDJPY
|-6
|GBPJPY
|-5
|USDCAD
|-5
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|-190K
|BTCUSD
|-1.2M
|EURUSD
|7.2K
|GBPUSD
|-2.4K
|USDCHF
|575
|AUDUSD
|105
|USDJPY
|-229
|GBPJPY
|-231
|USDCAD
|-365
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +44.85 USD
En kötü işlem: -74 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +26.85 USD
Maksimum ardışık zarar: -122.84 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-Real17" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Demo
|0.06 × 561
|
Exness-Real17
|0.40 × 2487
|
XMTrading-Real 12
|0.53 × 73
|
Exness-Real18
|0.71 × 259
|
ICMarketsSC-Live11
|2.67 × 15
|
Exness-Real16
|3.28 × 87
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.71 × 115
|
VTMarkets-Live
|6.13 × 8
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
RoboForex-ProCent-5
|13.78 × 51
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
-48%
0
0
USD
USD
666
USD
USD
30
99%
2 876
46%
73%
0.86
-0.23
USD
USD
75%
1:500