- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 903
Negociações com lucro:
1 765 (45.22%)
Negociações com perda:
2 138 (54.78%)
Melhor negociação:
127.34 USD
Pior negociação:
-74.41 USD
Lucro bruto:
5 522.38 USD (7 617 318 pips)
Perda bruta:
-6 208.42 USD (8 980 747 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (26.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
138.58 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
51.22%
Depósito máximo carregado:
41.76%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.64
Negociações longas:
1 865 (47.78%)
Negociações curtas:
2 038 (52.22%)
Fator de lucro:
0.89
Valor esperado:
-0.18 USD
Lucro médio:
3.13 USD
Perda média:
-2.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
37 (-172.95 USD)
Máxima perda consecutiva:
-254.72 USD (14)
Crescimento mensal:
7.75%
Previsão anual:
94.01%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
859.03 USD
Máximo:
1 072.45 USD (341.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
81.96% (997.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.82% (95.30 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2503
|BTCUSD
|601
|EURUSD
|408
|GBPUSD
|236
|USDCHF
|72
|AUDUSD
|60
|USDJPY
|10
|GBPJPY
|8
|USDCAD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-360
|BTCUSD
|-166
|EURUSD
|-23
|GBPUSD
|-57
|USDCHF
|-22
|AUDUSD
|-36
|USDJPY
|-8
|GBPJPY
|-5
|USDCAD
|-8
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|38K
|BTCUSD
|-1.4M
|EURUSD
|6.9K
|GBPUSD
|-3K
|USDCHF
|575
|AUDUSD
|-814
|USDJPY
|-483
|GBPJPY
|-231
|USDCAD
|-749
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +127.34 USD
Pior negociação: -74 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +26.85 USD
Máxima perda consecutiva: -172.95 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Demo
|0.06 × 561
|
Exness-Real17
|0.40 × 2487
|
XMTrading-Real 12
|0.53 × 73
|
Exness-Real18
|0.71 × 259
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|2.67 × 15
|
Exness-Real16
|3.28 × 87
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.71 × 115
|
VTMarkets-Live
|6.13 × 8
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
RoboForex-ProCent-5
|13.78 × 51
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
|
RoboForex-ProCent-8
|112.28 × 92
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-49%
0
0
USD
USD
694
USD
USD
42
99%
3 903
45%
51%
0.88
-0.18
USD
USD
82%
1:500