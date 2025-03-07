SinaisSeções
Quang Mai Van

Raw

Quang Mai Van
0 comentários
42 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -49%
Exness-Real17
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 903
Negociações com lucro:
1 765 (45.22%)
Negociações com perda:
2 138 (54.78%)
Melhor negociação:
127.34 USD
Pior negociação:
-74.41 USD
Lucro bruto:
5 522.38 USD (7 617 318 pips)
Perda bruta:
-6 208.42 USD (8 980 747 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
31 (26.85 USD)
Máximo lucro consecutivo:
138.58 USD (4)
Índice de Sharpe:
-0.01
Atividade de negociação:
51.22%
Depósito máximo carregado:
41.76%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
26
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
-0.64
Negociações longas:
1 865 (47.78%)
Negociações curtas:
2 038 (52.22%)
Fator de lucro:
0.89
Valor esperado:
-0.18 USD
Lucro médio:
3.13 USD
Perda média:
-2.90 USD
Máximo de perdas consecutivas:
37 (-172.95 USD)
Máxima perda consecutiva:
-254.72 USD (14)
Crescimento mensal:
7.75%
Previsão anual:
94.01%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
859.03 USD
Máximo:
1 072.45 USD (341.08%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
81.96% (997.88 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.82% (95.30 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 2503
BTCUSD 601
EURUSD 408
GBPUSD 236
USDCHF 72
AUDUSD 60
USDJPY 10
GBPJPY 8
USDCAD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -360
BTCUSD -166
EURUSD -23
GBPUSD -57
USDCHF -22
AUDUSD -36
USDJPY -8
GBPJPY -5
USDCAD -8
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 38K
BTCUSD -1.4M
EURUSD 6.9K
GBPUSD -3K
USDCHF 575
AUDUSD -814
USDJPY -483
GBPJPY -231
USDCAD -749
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +127.34 USD
Pior negociação: -74 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 4
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +26.85 USD
Máxima perda consecutiva: -172.95 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-Real17" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

TitanFX-02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
VantageInternational-Demo
0.06 × 561
Exness-Real17
0.40 × 2487
XMTrading-Real 12
0.53 × 73
Exness-Real18
0.71 × 259
Exness-Real4
1.11 × 9
ICMarketsSC-Live11
2.67 × 15
Exness-Real16
3.28 × 87
HFMarketsSV-Live Server 3
5.71 × 115
VTMarkets-Live
6.13 × 8
Exness-Real9
9.02 × 312
RoboForex-ProCent-5
13.78 × 51
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
RoboForex-ProCent-8
112.28 × 92
2025.12.14 17:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 13:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 02:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 00:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 07:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 22:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 14:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 13:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 22:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 06:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
