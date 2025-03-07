- 자본
- 축소
트레이드:
3 947
이익 거래:
1 776 (44.99%)
손실 거래:
2 171 (55.00%)
최고의 거래:
127.34 USD
최악의 거래:
-74.41 USD
총 수익:
5 699.73 USD (7 673 333 pips)
총 손실:
-6 409.10 USD (9 017 717 pips)
연속 최대 이익:
31 (26.85 USD)
연속 최대 이익:
138.58 USD (4)
샤프 비율:
-0.01
거래 활동:
48.99%
최대 입금량:
41.76%
최근 거래:
14 시간 전
주별 거래 수:
29
평균 유지 시간:
1 시간
회복 요인:
-0.66
롱(주식매수):
1 888 (47.83%)
숏(주식차입매도):
2 059 (52.17%)
수익 요인:
0.89
기대수익:
-0.18 USD
평균 이익:
3.21 USD
평균 손실:
-2.95 USD
연속 최대 손실:
37 (-172.95 USD)
연속 최대 손실:
-254.72 USD (14)
월별 성장률:
-12.90%
연간 예측:
-100.00%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
859.03 USD
최대한의:
1 072.45 USD (341.08%)
상대적 삭감:
잔고별:
81.96% (997.88 USD)
자본금별:
7.82% (95.30 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2547
|BTCUSD
|601
|EURUSD
|408
|GBPUSD
|236
|USDCHF
|72
|AUDUSD
|60
|USDJPY
|10
|GBPJPY
|8
|USDCAD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|-383
|BTCUSD
|-166
|EURUSD
|-23
|GBPUSD
|-57
|USDCHF
|-22
|AUDUSD
|-36
|USDJPY
|-8
|GBPJPY
|-5
|USDCAD
|-8
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|57K
|BTCUSD
|-1.4M
|EURUSD
|6.9K
|GBPUSD
|-3K
|USDCHF
|575
|AUDUSD
|-814
|USDJPY
|-483
|GBPJPY
|-231
|USDCAD
|-749
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +127.34 USD
최악의 거래: -74 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +26.85 USD
연속 최대 손실: -172.95 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Demo
|0.06 × 561
|
Exness-Real17
|0.40 × 2487
|
XMTrading-Real 12
|0.53 × 73
|
Exness-Real18
|0.71 × 259
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|2.67 × 15
|
Exness-Real16
|3.28 × 87
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.71 × 115
|
VTMarkets-Live
|6.13 × 8
|
TradeMaxGlobal-Live5
|8.90 × 21
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
RoboForex-ProCent-5
|13.78 × 51
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-51%
0
0
USD
USD
676
USD
USD
44
99%
3 947
44%
49%
0.88
-0.18
USD
USD
82%
1:500