리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Exness-Real17"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

TitanFX-02 0.00 × 2 ICMarketsSC-Live10 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live26 0.00 × 1 Exness-Real28 0.00 × 1 VantageInternational-Demo 0.06 × 561 Exness-Real17 0.40 × 2487 XMTrading-Real 12 0.53 × 73 Exness-Real18 0.71 × 259 Exness-Real4 1.11 × 9 ICMarketsSC-Live11 2.67 × 15 Exness-Real16 3.28 × 87 HFMarketsSV-Live Server 3 5.71 × 115 VTMarkets-Live 6.13 × 8 TradeMaxGlobal-Live5 8.90 × 21 Exness-Real9 9.02 × 312 RoboForex-ProCent-5 13.78 × 51 Axi-US18-Live 17.00 × 1 ForexTimeFXTM-ECN2 22.00 × 3 ICMarketsSC-Live05 22.92 × 307