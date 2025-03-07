СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Raw
Quang Mai Van

Raw

Quang Mai Van
0 отзывов
42 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -50%
Exness-Real17
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 901
Прибыльных трейдов:
1 764 (45.21%)
Убыточных трейдов:
2 137 (54.78%)
Лучший трейд:
127.34 USD
Худший трейд:
-74.41 USD
Общая прибыль:
5 517.20 USD (7 612 071 pips)
Общий убыток:
-6 206.94 USD (8 979 342 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (26.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
138.58 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
51.22%
Макс. загрузка депозита:
41.76%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.64
Длинных трейдов:
1 864 (47.78%)
Коротких трейдов:
2 037 (52.22%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-0.18 USD
Средняя прибыль:
3.13 USD
Средний убыток:
-2.90 USD
Макс. серия проигрышей:
37 (-172.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-254.72 USD (14)
Прирост в месяц:
-21.13%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
859.03 USD
Максимальная:
1 072.45 USD (341.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
81.96% (997.88 USD)
По эквити:
7.82% (95.30 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 2501
BTCUSD 601
EURUSD 408
GBPUSD 236
USDCHF 72
AUDUSD 60
USDJPY 10
GBPJPY 8
USDCAD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -364
BTCUSD -166
EURUSD -23
GBPUSD -57
USDCHF -22
AUDUSD -36
USDJPY -8
GBPJPY -5
USDCAD -8
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 34K
BTCUSD -1.4M
EURUSD 6.9K
GBPUSD -3K
USDCHF 575
AUDUSD -814
USDJPY -483
GBPJPY -231
USDCAD -749
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +127.34 USD
Худший трейд: -74 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +26.85 USD
Макс. убыток в серии: -172.95 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TitanFX-02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
VantageInternational-Demo
0.06 × 561
Exness-Real17
0.40 × 2487
XMTrading-Real 12
0.53 × 73
Exness-Real18
0.71 × 259
Exness-Real4
1.11 × 9
ICMarketsSC-Live11
2.67 × 15
Exness-Real16
3.28 × 87
HFMarketsSV-Live Server 3
5.71 × 115
VTMarkets-Live
6.13 × 8
Exness-Real9
9.02 × 312
RoboForex-ProCent-5
13.78 × 51
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
RoboForex-ProCent-8
113.84 × 90
Нет отзывов
2025.12.14 17:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 13:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 02:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 00:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 07:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 22:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 14:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 13:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 22:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 06:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Raw
30 USD в месяц
-50%
0
0
USD
691
USD
42
99%
3 901
45%
51%
0.88
-0.18
USD
82%
1:500
