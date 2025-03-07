- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
3 901
Прибыльных трейдов:
1 764 (45.21%)
Убыточных трейдов:
2 137 (54.78%)
Лучший трейд:
127.34 USD
Худший трейд:
-74.41 USD
Общая прибыль:
5 517.20 USD (7 612 071 pips)
Общий убыток:
-6 206.94 USD (8 979 342 pips)
Макс. серия выигрышей:
31 (26.85 USD)
Макс. прибыль в серии:
138.58 USD (4)
Коэффициент Шарпа:
-0.01
Торговая активность:
51.22%
Макс. загрузка депозита:
41.76%
Последний трейд:
20 часов
Трейдов в неделю:
26
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
-0.64
Длинных трейдов:
1 864 (47.78%)
Коротких трейдов:
2 037 (52.22%)
Профит фактор:
0.89
Мат. ожидание:
-0.18 USD
Средняя прибыль:
3.13 USD
Средний убыток:
-2.90 USD
Макс. серия проигрышей:
37 (-172.95 USD)
Макс. убыток в серии:
-254.72 USD (14)
Прирост в месяц:
-21.13%
Годовой прогноз:
-100.00%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
859.03 USD
Максимальная:
1 072.45 USD (341.08%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
81.96% (997.88 USD)
По эквити:
7.82% (95.30 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2501
|BTCUSD
|601
|EURUSD
|408
|GBPUSD
|236
|USDCHF
|72
|AUDUSD
|60
|USDJPY
|10
|GBPJPY
|8
|USDCAD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-364
|BTCUSD
|-166
|EURUSD
|-23
|GBPUSD
|-57
|USDCHF
|-22
|AUDUSD
|-36
|USDJPY
|-8
|GBPJPY
|-5
|USDCAD
|-8
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|34K
|BTCUSD
|-1.4M
|EURUSD
|6.9K
|GBPUSD
|-3K
|USDCHF
|575
|AUDUSD
|-814
|USDJPY
|-483
|GBPJPY
|-231
|USDCAD
|-749
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +127.34 USD
Худший трейд: -74 USD
Макс. серия выигрышей: 4
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +26.85 USD
Макс. убыток в серии: -172.95 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-Real17" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Demo
|0.06 × 561
|
Exness-Real17
|0.40 × 2487
|
XMTrading-Real 12
|0.53 × 73
|
Exness-Real18
|0.71 × 259
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|2.67 × 15
|
Exness-Real16
|3.28 × 87
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.71 × 115
|
VTMarkets-Live
|6.13 × 8
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
RoboForex-ProCent-5
|13.78 × 51
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
|
RoboForex-ProCent-8
|113.84 × 90
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
-50%
0
0
USD
USD
691
USD
USD
42
99%
3 901
45%
51%
0.88
-0.18
USD
USD
82%
1:500