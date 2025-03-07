- Crescita
Trade:
2 876
Profit Trade:
1 342 (46.66%)
Loss Trade:
1 534 (53.34%)
Best Trade:
44.85 USD
Worst Trade:
-74.41 USD
Profitto lordo:
4 300.10 USD (6 329 547 pips)
Perdita lorda:
-4 972.30 USD (7 689 749 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (26.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
128.69 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
72.54%
Massimo carico di deposito:
41.76%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
113
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.76
Long Trade:
1 431 (49.76%)
Short Trade:
1 445 (50.24%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.23 USD
Profitto medio:
3.20 USD
Perdita media:
-3.24 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-122.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-137.15 USD (11)
Crescita mensile:
-23.66%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
672.20 USD
Massimale:
885.62 USD (281.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.22% (813.61 USD)
Per equità:
7.82% (95.30 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1938
|BTCUSD
|429
|EURUSD
|274
|GBPUSD
|125
|USDCHF
|72
|AUDUSD
|17
|USDJPY
|9
|GBPJPY
|8
|USDCAD
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|-461
|BTCUSD
|-137
|EURUSD
|9
|GBPUSD
|-40
|USDCHF
|-22
|AUDUSD
|-6
|USDJPY
|-6
|GBPJPY
|-5
|USDCAD
|-5
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|-190K
|BTCUSD
|-1.2M
|EURUSD
|7.2K
|GBPUSD
|-2.4K
|USDCHF
|575
|AUDUSD
|105
|USDJPY
|-229
|GBPJPY
|-231
|USDCAD
|-365
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +44.85 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +26.85 USD
Massima perdita consecutiva: -122.84 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
VantageInternational-Demo
|0.06 × 561
|
Exness-Real17
|0.40 × 2487
|
XMTrading-Real 12
|0.53 × 73
|
Exness-Real18
|0.71 × 259
|
ICMarketsSC-Live11
|2.67 × 15
|
Exness-Real16
|3.28 × 87
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.71 × 115
|
VTMarkets-Live
|6.13 × 8
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
RoboForex-ProCent-5
|13.78 × 51
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
