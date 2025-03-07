SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / Raw
Quang Mai Van

Raw

Quang Mai Van
0 recensioni
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 -48%
Exness-Real17
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 876
Profit Trade:
1 342 (46.66%)
Loss Trade:
1 534 (53.34%)
Best Trade:
44.85 USD
Worst Trade:
-74.41 USD
Profitto lordo:
4 300.10 USD (6 329 547 pips)
Perdita lorda:
-4 972.30 USD (7 689 749 pips)
Vincite massime consecutive:
31 (26.85 USD)
Massimo profitto consecutivo:
128.69 USD (6)
Indice di Sharpe:
-0.01
Attività di trading:
72.54%
Massimo carico di deposito:
41.76%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
113
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
-0.76
Long Trade:
1 431 (49.76%)
Short Trade:
1 445 (50.24%)
Fattore di profitto:
0.86
Profitto previsto:
-0.23 USD
Profitto medio:
3.20 USD
Perdita media:
-3.24 USD
Massime perdite consecutive:
19 (-122.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-137.15 USD (11)
Crescita mensile:
-23.66%
Previsione annuale:
-100.00%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
672.20 USD
Massimale:
885.62 USD (281.66%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
75.22% (813.61 USD)
Per equità:
7.82% (95.30 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1938
BTCUSD 429
EURUSD 274
GBPUSD 125
USDCHF 72
AUDUSD 17
USDJPY 9
GBPJPY 8
USDCAD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD -461
BTCUSD -137
EURUSD 9
GBPUSD -40
USDCHF -22
AUDUSD -6
USDJPY -6
GBPJPY -5
USDCAD -5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD -190K
BTCUSD -1.2M
EURUSD 7.2K
GBPUSD -2.4K
USDCHF 575
AUDUSD 105
USDJPY -229
GBPJPY -231
USDCAD -365
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +44.85 USD
Worst Trade: -74 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +26.85 USD
Massima perdita consecutiva: -122.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-Real17" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.06 × 561
Exness-Real17
0.40 × 2487
XMTrading-Real 12
0.53 × 73
Exness-Real18
0.71 × 259
ICMarketsSC-Live11
2.67 × 15
Exness-Real16
3.28 × 87
HFMarketsSV-Live Server 3
5.71 × 115
VTMarkets-Live
6.13 × 8
Exness-Real9
9.02 × 312
RoboForex-ProCent-5
13.78 × 51
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 22:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 14:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 13:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 22:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 06:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 08:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 05:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.03% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.04% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 04:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 07:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 06:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 05:20
Share of days for 80% of growth is too low
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Raw
30USD al mese
-48%
0
0
USD
666
USD
30
99%
2 876
46%
73%
0.86
-0.23
USD
75%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.