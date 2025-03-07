SignauxSections
Quang Mai Van

Raw

Quang Mai Van
0 avis
29 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 -46%
Exness-Real17
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 867
Bénéfice trades:
1 340 (46.73%)
Perte trades:
1 527 (53.26%)
Meilleure transaction:
44.85 USD
Pire transaction:
-74.41 USD
Bénéfice brut:
4 293.73 USD (6 329 444 pips)
Perte brute:
-4 939.40 USD (7 689 324 pips)
Gains consécutifs maximales:
31 (26.85 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
128.69 USD (6)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Activité de trading:
73.70%
Charge de dépôt maximale:
41.76%
Dernier trade:
4 il y a des heures
Trades par semaine:
127
Temps de détention moyen:
2 heures
Facteur de récupération:
-0.75
Longs trades:
1 426 (49.74%)
Courts trades:
1 441 (50.26%)
Facteur de profit:
0.87
Rendement attendu:
-0.23 USD
Bénéfice moyen:
3.20 USD
Perte moyenne:
-3.23 USD
Pertes consécutives maximales:
19 (-122.84 USD)
Perte consécutive maximale:
-137.15 USD (11)
Croissance mensuelle:
-17.80%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
650.50 USD
Maximal:
863.92 USD (274.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
74.32% (789.32 USD)
Par fonds propres:
7.82% (95.30 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 1938
BTCUSD 429
EURUSD 270
GBPUSD 125
USDCHF 72
AUDUSD 12
USDJPY 9
GBPJPY 8
USDCAD 4
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD -461
BTCUSD -137
EURUSD 24
GBPUSD -40
USDCHF -22
AUDUSD 6
USDJPY -6
GBPJPY -5
USDCAD -5
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD -190K
BTCUSD -1.2M
EURUSD 7.4K
GBPUSD -2.4K
USDCHF 575
AUDUSD 242
USDJPY -229
GBPJPY -231
USDCAD -365
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +44.85 USD
Pire transaction: -74 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 11
Bénéfice consécutif maximal: +26.85 USD
Perte consécutive maximale: -122.84 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-Real17" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
TitanFX-02
0.00 × 2
VantageInternational-Demo
0.06 × 561
Exness-Real17
0.40 × 2487
XMTrading-Real 12
0.53 × 73
Exness-Real18
0.71 × 259
ICMarketsSC-Live11
2.67 × 15
Exness-Real16
3.28 × 87
HFMarketsSV-Live Server 3
5.71 × 115
VTMarkets-Live
6.13 × 8
Exness-Real9
9.02 × 312
RoboForex-ProCent-5
13.78 × 51
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
Aucun avis
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 22:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 14:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 13:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 22:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 06:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.06.11 08:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.11 05:36
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.03% of days out of 97 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 14:06
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.10 13:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.04% of days out of 96 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.02 04:37
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.05.30 07:46
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.30 06:40
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.18% of days out of 85 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.29 16:18
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.29 15:12
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.19% of days out of 84 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.27 05:20
Share of days for 80% of growth is too low
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.