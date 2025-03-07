- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 901
盈利交易:
1 764 (45.21%)
亏损交易:
2 137 (54.78%)
最好交易:
127.34 USD
最差交易:
-74.41 USD
毛利:
5 517.20 USD (7 612 071 pips)
毛利亏损:
-6 206.94 USD (8 979 342 pips)
最大连续赢利:
31 (26.85 USD)
最大连续盈利:
138.58 USD (4)
夏普比率:
-0.01
交易活动:
51.22%
最大入金加载:
41.76%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
26
平均持有时间:
1 一小时
采收率:
-0.64
长期交易:
1 864 (47.78%)
短期交易:
2 037 (52.22%)
利润因子:
0.89
预期回报:
-0.18 USD
平均利润:
3.13 USD
平均损失:
-2.90 USD
最大连续失误:
37 (-172.95 USD)
最大连续亏损:
-254.72 USD (14)
每月增长:
9.51%
年度预测:
115.43%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
859.03 USD
最大值:
1 072.45 USD (341.08%)
相对跌幅:
结余:
81.96% (997.88 USD)
净值:
7.82% (95.30 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2501
|BTCUSD
|601
|EURUSD
|408
|GBPUSD
|236
|USDCHF
|72
|AUDUSD
|60
|USDJPY
|10
|GBPJPY
|8
|USDCAD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-364
|BTCUSD
|-166
|EURUSD
|-23
|GBPUSD
|-57
|USDCHF
|-22
|AUDUSD
|-36
|USDJPY
|-8
|GBPJPY
|-5
|USDCAD
|-8
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|34K
|BTCUSD
|-1.4M
|EURUSD
|6.9K
|GBPUSD
|-3K
|USDCHF
|575
|AUDUSD
|-814
|USDJPY
|-483
|GBPJPY
|-231
|USDCAD
|-749
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +127.34 USD
最差交易: -74 USD
最大连续赢利: 4
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +26.85 USD
最大连续亏损: -172.95 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-Real17 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Demo
|0.06 × 561
|
Exness-Real17
|0.40 × 2487
|
XMTrading-Real 12
|0.53 × 73
|
Exness-Real18
|0.71 × 259
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|2.67 × 15
|
Exness-Real16
|3.28 × 87
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.71 × 115
|
VTMarkets-Live
|6.13 × 8
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
RoboForex-ProCent-5
|13.78 × 51
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
|
RoboForex-ProCent-8
|113.84 × 90
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-50%
0
0
USD
USD
691
USD
USD
42
99%
3 901
45%
51%
0.88
-0.18
USD
USD
82%
1:500