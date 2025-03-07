- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 903
利益トレード:
1 765 (45.22%)
損失トレード:
2 138 (54.78%)
ベストトレード:
127.34 USD
最悪のトレード:
-74.41 USD
総利益:
5 522.38 USD (7 617 318 pips)
総損失:
-6 208.42 USD (8 980 747 pips)
最大連続の勝ち:
31 (26.85 USD)
最大連続利益:
138.58 USD (4)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
51.22%
最大入金額:
41.76%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.64
長いトレード:
1 865 (47.78%)
短いトレード:
2 038 (52.22%)
プロフィットファクター:
0.89
期待されたペイオフ:
-0.18 USD
平均利益:
3.13 USD
平均損失:
-2.90 USD
最大連続の負け:
37 (-172.95 USD)
最大連続損失:
-254.72 USD (14)
月間成長:
3.27%
年間予想:
39.68%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
859.03 USD
最大の:
1 072.45 USD (341.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
81.96% (997.88 USD)
エクイティによる:
7.82% (95.30 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2503
|BTCUSD
|601
|EURUSD
|408
|GBPUSD
|236
|USDCHF
|72
|AUDUSD
|60
|USDJPY
|10
|GBPJPY
|8
|USDCAD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-360
|BTCUSD
|-166
|EURUSD
|-23
|GBPUSD
|-57
|USDCHF
|-22
|AUDUSD
|-36
|USDJPY
|-8
|GBPJPY
|-5
|USDCAD
|-8
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|38K
|BTCUSD
|-1.4M
|EURUSD
|6.9K
|GBPUSD
|-3K
|USDCHF
|575
|AUDUSD
|-814
|USDJPY
|-483
|GBPJPY
|-231
|USDCAD
|-749
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +127.34 USD
最悪のトレード: -74 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +26.85 USD
最大連続損失: -172.95 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Demo
|0.06 × 561
|
Exness-Real17
|0.40 × 2487
|
XMTrading-Real 12
|0.53 × 73
|
Exness-Real18
|0.71 × 259
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|2.67 × 15
|
Exness-Real16
|3.28 × 87
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.71 × 115
|
VTMarkets-Live
|6.13 × 8
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
RoboForex-ProCent-5
|13.78 × 51
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
|
RoboForex-ProCent-8
|112.28 × 92
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-49%
0
0
USD
USD
694
USD
USD
42
99%
3 903
45%
51%
0.88
-0.18
USD
USD
82%
1:500