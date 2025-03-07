シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Raw
Quang Mai Van

Raw

Quang Mai Van
レビュー0件
42週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -49%
Exness-Real17
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 903
利益トレード:
1 765 (45.22%)
損失トレード:
2 138 (54.78%)
ベストトレード:
127.34 USD
最悪のトレード:
-74.41 USD
総利益:
5 522.38 USD (7 617 318 pips)
総損失:
-6 208.42 USD (8 980 747 pips)
最大連続の勝ち:
31 (26.85 USD)
最大連続利益:
138.58 USD (4)
シャープレシオ:
-0.01
取引アクティビティ:
51.22%
最大入金額:
41.76%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
26
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
-0.64
長いトレード:
1 865 (47.78%)
短いトレード:
2 038 (52.22%)
プロフィットファクター:
0.89
期待されたペイオフ:
-0.18 USD
平均利益:
3.13 USD
平均損失:
-2.90 USD
最大連続の負け:
37 (-172.95 USD)
最大連続損失:
-254.72 USD (14)
月間成長:
3.27%
年間予想:
39.68%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
859.03 USD
最大の:
1 072.45 USD (341.08%)
比較ドローダウン:
残高による:
81.96% (997.88 USD)
エクイティによる:
7.82% (95.30 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 2503
BTCUSD 601
EURUSD 408
GBPUSD 236
USDCHF 72
AUDUSD 60
USDJPY 10
GBPJPY 8
USDCAD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -360
BTCUSD -166
EURUSD -23
GBPUSD -57
USDCHF -22
AUDUSD -36
USDJPY -8
GBPJPY -5
USDCAD -8
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 38K
BTCUSD -1.4M
EURUSD 6.9K
GBPUSD -3K
USDCHF 575
AUDUSD -814
USDJPY -483
GBPJPY -231
USDCAD -749
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +127.34 USD
最悪のトレード: -74 USD
最大連続の勝ち: 4
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +26.85 USD
最大連続損失: -172.95 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-Real17"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

TitanFX-02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
VantageInternational-Demo
0.06 × 561
Exness-Real17
0.40 × 2487
XMTrading-Real 12
0.53 × 73
Exness-Real18
0.71 × 259
Exness-Real4
1.11 × 9
ICMarketsSC-Live11
2.67 × 15
Exness-Real16
3.28 × 87
HFMarketsSV-Live Server 3
5.71 × 115
VTMarkets-Live
6.13 × 8
Exness-Real9
9.02 × 312
RoboForex-ProCent-5
13.78 × 51
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
RoboForex-ProCent-8
112.28 × 92
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
2025.12.14 17:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 13:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 02:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 00:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 07:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 22:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 14:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 13:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 22:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 06:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Raw
30 USD/月
-49%
0
0
USD
694
USD
42
99%
3 903
45%
51%
0.88
-0.18
USD
82%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください