Quang Mai Van

Raw

Quang Mai Van
0 comentarios
42 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -49%
Exness-Real17
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 903
Transacciones Rentables:
1 765 (45.22%)
Transacciones Irrentables:
2 138 (54.78%)
Mejor transacción:
127.34 USD
Peor transacción:
-74.41 USD
Beneficio Bruto:
5 522.38 USD (7 617 318 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 208.42 USD (8 980 747 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (26.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
138.58 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
51.22%
Carga máxima del depósito:
41.76%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.64
Transacciones Largas:
1 865 (47.78%)
Transacciones Cortas:
2 038 (52.22%)
Factor de Beneficio:
0.89
Beneficio Esperado:
-0.18 USD
Beneficio medio:
3.13 USD
Pérdidas medias:
-2.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
37 (-172.95 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-254.72 USD (14)
Crecimiento al mes:
11.69%
Pronóstico anual:
141.81%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
859.03 USD
Máxima:
1 072.45 USD (341.08%)
Reducción relativa:
De balance:
81.96% (997.88 USD)
De fondos:
7.82% (95.30 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 2503
BTCUSD 601
EURUSD 408
GBPUSD 236
USDCHF 72
AUDUSD 60
USDJPY 10
GBPJPY 8
USDCAD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -360
BTCUSD -166
EURUSD -23
GBPUSD -57
USDCHF -22
AUDUSD -36
USDJPY -8
GBPJPY -5
USDCAD -8
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 38K
BTCUSD -1.4M
EURUSD 6.9K
GBPUSD -3K
USDCHF 575
AUDUSD -814
USDJPY -483
GBPJPY -231
USDCAD -749
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +127.34 USD
Peor transacción: -74 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +26.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -172.95 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

TitanFX-02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
VantageInternational-Demo
0.06 × 561
Exness-Real17
0.40 × 2487
XMTrading-Real 12
0.53 × 73
Exness-Real18
0.71 × 259
Exness-Real4
1.11 × 9
ICMarketsSC-Live11
2.67 × 15
Exness-Real16
3.28 × 87
HFMarketsSV-Live Server 3
5.71 × 115
VTMarkets-Live
6.13 × 8
Exness-Real9
9.02 × 312
RoboForex-ProCent-5
13.78 × 51
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
RoboForex-ProCent-8
112.28 × 92
No hay comentarios
2025.12.14 17:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 13:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 02:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 00:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 07:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 22:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 14:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 13:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 22:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 06:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
