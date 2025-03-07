- Incremento
Total de Trades:
3 903
Transacciones Rentables:
1 765 (45.22%)
Transacciones Irrentables:
2 138 (54.78%)
Mejor transacción:
127.34 USD
Peor transacción:
-74.41 USD
Beneficio Bruto:
5 522.38 USD (7 617 318 pips)
Pérdidas Brutas:
-6 208.42 USD (8 980 747 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
31 (26.85 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
138.58 USD (4)
Ratio de Sharpe:
-0.01
Actividad comercial:
51.22%
Carga máxima del depósito:
41.76%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
26
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
-0.64
Transacciones Largas:
1 865 (47.78%)
Transacciones Cortas:
2 038 (52.22%)
Factor de Beneficio:
0.89
Beneficio Esperado:
-0.18 USD
Beneficio medio:
3.13 USD
Pérdidas medias:
-2.90 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
37 (-172.95 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-254.72 USD (14)
Crecimiento al mes:
11.69%
Pronóstico anual:
141.81%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
859.03 USD
Máxima:
1 072.45 USD (341.08%)
Reducción relativa:
De balance:
81.96% (997.88 USD)
De fondos:
7.82% (95.30 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2503
|BTCUSD
|601
|EURUSD
|408
|GBPUSD
|236
|USDCHF
|72
|AUDUSD
|60
|USDJPY
|10
|GBPJPY
|8
|USDCAD
|5
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|-360
|BTCUSD
|-166
|EURUSD
|-23
|GBPUSD
|-57
|USDCHF
|-22
|AUDUSD
|-36
|USDJPY
|-8
|GBPJPY
|-5
|USDCAD
|-8
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|38K
|BTCUSD
|-1.4M
|EURUSD
|6.9K
|GBPUSD
|-3K
|USDCHF
|575
|AUDUSD
|-814
|USDJPY
|-483
|GBPJPY
|-231
|USDCAD
|-749
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
|
2M 4M 6M 8M
Mejor transacción: +127.34 USD
Peor transacción: -74 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 4
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +26.85 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -172.95 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-Real17" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Demo
|0.06 × 561
|
Exness-Real17
|0.40 × 2487
|
XMTrading-Real 12
|0.53 × 73
|
Exness-Real18
|0.71 × 259
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|2.67 × 15
|
Exness-Real16
|3.28 × 87
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.71 × 115
|
VTMarkets-Live
|6.13 × 8
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
RoboForex-ProCent-5
|13.78 × 51
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
|
RoboForex-ProCent-8
|112.28 × 92
