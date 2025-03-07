- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
3 903
Gewinntrades:
1 765 (45.22%)
Verlusttrades:
2 138 (54.78%)
Bester Trade:
127.34 USD
Schlechtester Trade:
-74.41 USD
Bruttoprofit:
5 522.38 USD (7 617 318 pips)
Bruttoverlust:
-6 208.42 USD (8 980 747 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (26.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
138.58 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
51.22%
Max deposit load:
41.76%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.64
Long-Positionen:
1 865 (47.78%)
Short-Positionen:
2 038 (52.22%)
Profit-Faktor:
0.89
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
37 (-172.95 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-254.72 USD (14)
Wachstum pro Monat :
3.27%
Jahresprognose:
39.68%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
859.03 USD
Maximaler:
1 072.45 USD (341.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
81.96% (997.88 USD)
Kapital:
7.82% (95.30 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2503
|BTCUSD
|601
|EURUSD
|408
|GBPUSD
|236
|USDCHF
|72
|AUDUSD
|60
|USDJPY
|10
|GBPJPY
|8
|USDCAD
|5
|
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|-360
|BTCUSD
|-166
|EURUSD
|-23
|GBPUSD
|-57
|USDCHF
|-22
|AUDUSD
|-36
|USDJPY
|-8
|GBPJPY
|-5
|USDCAD
|-8
|
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|38K
|BTCUSD
|-1.4M
|EURUSD
|6.9K
|GBPUSD
|-3K
|USDCHF
|575
|AUDUSD
|-814
|USDJPY
|-483
|GBPJPY
|-231
|USDCAD
|-749
|
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +127.34 USD
Schlechtester Trade: -74 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -172.95 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TitanFX-02
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 1
|
Exness-Real28
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Demo
|0.06 × 561
|
Exness-Real17
|0.40 × 2487
|
XMTrading-Real 12
|0.53 × 73
|
Exness-Real18
|0.71 × 259
|
Exness-Real4
|1.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live11
|2.67 × 15
|
Exness-Real16
|3.28 × 87
|
HFMarketsSV-Live Server 3
|5.71 × 115
|
VTMarkets-Live
|6.13 × 8
|
Exness-Real9
|9.02 × 312
|
RoboForex-ProCent-5
|13.78 × 51
|
Axi-US18-Live
|17.00 × 1
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|22.00 × 3
|
ICMarketsSC-Live05
|22.92 × 307
|
RoboForex-ProCent-8
|109.56 × 100
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-49%
0
0
USD
USD
694
USD
USD
42
99%
3 903
45%
51%
0.88
-0.18
USD
USD
82%
1:500