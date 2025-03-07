SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Raw
Quang Mai Van

Raw

Quang Mai Van
0 Bewertungen
42 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -49%
Exness-Real17
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 903
Gewinntrades:
1 765 (45.22%)
Verlusttrades:
2 138 (54.78%)
Bester Trade:
127.34 USD
Schlechtester Trade:
-74.41 USD
Bruttoprofit:
5 522.38 USD (7 617 318 pips)
Bruttoverlust:
-6 208.42 USD (8 980 747 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
31 (26.85 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
138.58 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
51.22%
Max deposit load:
41.76%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
20
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
-0.64
Long-Positionen:
1 865 (47.78%)
Short-Positionen:
2 038 (52.22%)
Profit-Faktor:
0.89
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.18 USD
Durchschnittlicher Profit:
3.13 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.90 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
37 (-172.95 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-254.72 USD (14)
Wachstum pro Monat :
3.27%
Jahresprognose:
39.68%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
859.03 USD
Maximaler:
1 072.45 USD (341.08%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
81.96% (997.88 USD)
Kapital:
7.82% (95.30 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 2503
BTCUSD 601
EURUSD 408
GBPUSD 236
USDCHF 72
AUDUSD 60
USDJPY 10
GBPJPY 8
USDCAD 5
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -360
BTCUSD -166
EURUSD -23
GBPUSD -57
USDCHF -22
AUDUSD -36
USDJPY -8
GBPJPY -5
USDCAD -8
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 38K
BTCUSD -1.4M
EURUSD 6.9K
GBPUSD -3K
USDCHF 575
AUDUSD -814
USDJPY -483
GBPJPY -231
USDCAD -749
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
2M 4M 6M 8M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +127.34 USD
Schlechtester Trade: -74 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +26.85 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -172.95 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-Real17" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TitanFX-02
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 1
Exness-Real28
0.00 × 1
VantageInternational-Demo
0.06 × 561
Exness-Real17
0.40 × 2487
XMTrading-Real 12
0.53 × 73
Exness-Real18
0.71 × 259
Exness-Real4
1.11 × 9
ICMarketsSC-Live11
2.67 × 15
Exness-Real16
3.28 × 87
HFMarketsSV-Live Server 3
5.71 × 115
VTMarkets-Live
6.13 × 8
Exness-Real9
9.02 × 312
RoboForex-ProCent-5
13.78 × 51
Axi-US18-Live
17.00 × 1
ForexTimeFXTM-ECN2
22.00 × 3
ICMarketsSC-Live05
22.92 × 307
RoboForex-ProCent-8
109.56 × 100
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Keine Bewertungen
2025.12.14 17:20
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.06 13:48
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.14 02:14
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.11.12 13:21
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.27 12:53
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.26 00:13
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.25 07:28
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.20 13:33
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.09 02:18
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.10.02 15:29
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.17 13:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.25 07:13
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.22 03:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 22:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 14:19
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 13:19
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.21 08:00
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.05 22:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.30 06:57
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Raw
30 USD pro Monat
-49%
0
0
USD
694
USD
42
99%
3 903
45%
51%
0.88
-0.18
USD
82%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.