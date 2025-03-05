SinyallerBölümler
Saiful Arifin

SuperGold V6 XM

Saiful Arifin
0 inceleme
Güvenilirlik
30 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 94%
XMGlobal-Real 42
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
587
Kârla kapanan işlemler:
519 (88.41%)
Zararla kapanan işlemler:
68 (11.58%)
En iyi işlem:
45.69 USD
En kötü işlem:
-10.65 USD
Brüt kâr:
415.88 USD (231 845 pips)
Brüt zarar:
-161.10 USD (128 977 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
44 (16.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
73.45 USD (8)
Sharpe oranı:
0.15
Alım-satım etkinliği:
51.23%
Maks. mevduat yükü:
10.67%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
12 saat
Düzelme faktörü:
5.11
Alış işlemleri:
587 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.58
Beklenen getiri:
0.43 USD
Ortalama kâr:
0.80 USD
Ortalama zarar:
-2.37 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-49.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-49.85 USD (6)
Aylık büyüme:
11.12%
Yıllık tahmin:
136.49%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
49.85 USD (8.76%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
13.71% (49.85 USD)
Varlığa göre:
54.00% (191.77 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLDmicro 587
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLDmicro 255
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLDmicro 103K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +45.69 USD
En kötü işlem: -11 USD
Maksimum ardışık kazanç: 8
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +16.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -49.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMGlobal-Real 42" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

spesial Gold by EA SUPERGOLD by platinumforex.id
