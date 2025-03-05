- 자본
- 축소
트레이드:
929
이익 거래:
814 (87.62%)
손실 거래:
115 (12.38%)
최고의 거래:
45.69 USD
최악의 거래:
-19.28 USD
총 수익:
713.41 USD (385 718 pips)
총 손실:
-305.80 USD (242 560 pips)
연속 최대 이익:
44 (16.03 USD)
연속 최대 이익:
73.45 USD (8)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
44.21%
최대 입금량:
12.48%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
27
평균 유지 시간:
10 시간
회복 요인:
6.71
롱(주식매수):
929 (100.00%)
숏(주식차입매도):
0 (0.00%)
수익 요인:
2.33
기대수익:
0.44 USD
평균 이익:
0.88 USD
평균 손실:
-2.66 USD
연속 최대 손실:
6 (-49.85 USD)
연속 최대 손실:
-60.76 USD (4)
월별 성장률:
18.43%
연간 예측:
223.33%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
60.76 USD (9.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
17.54% (60.76 USD)
자본금별:
66.24% (229.42 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|929
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GOLDmicro
|408
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GOLDmicro
|143K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +45.69 USD
최악의 거래: -19 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +16.03 USD
연속 최대 손실: -49.85 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 42"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
spesial Gold by EA SUPERGOLD by platinumforex.id
