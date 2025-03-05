SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / SuperGold V6 XM
Saiful Arifin

SuperGold V6 XM

Saiful Arifin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
43 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 189%
XMGlobal-Real 42
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
898
Gewinntrades:
787 (87.63%)
Verlusttrades:
111 (12.36%)
Bester Trade:
45.69 USD
Schlechtester Trade:
-19.28 USD
Bruttoprofit:
670.15 USD (369 228 pips)
Bruttoverlust:
-276.81 USD (221 213 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
44 (16.03 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
73.45 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
44.21%
Max deposit load:
12.48%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
40
Durchschn. Haltezeit:
10 Stunden
Erholungsfaktor:
6.47
Long-Positionen:
898 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
2.42
Mathematische Gewinnerwartung:
0.44 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.85 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.49 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-49.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-60.76 USD (4)
Wachstum pro Monat :
17.72%
Jahresprognose:
215.03%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
60.76 USD (9.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.54% (60.76 USD)
Kapital:
66.24% (229.42 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLDmicro 898
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLDmicro 393
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLDmicro 148K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +45.69 USD
Schlechtester Trade: -19 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +16.03 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -49.85 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 42" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

spesial Gold by EA SUPERGOLD by platinumforex.id
Keine Bewertungen
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.10.31 02:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 03:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 02:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 01:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 00:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 08:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SuperGold V6 XM
30 USD pro Monat
189%
0
0
USD
327
USD
43
100%
898
87%
44%
2.42
0.44
USD
66%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.