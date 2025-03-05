SinaisSeções
Saiful Arifin

SuperGold V6 XM

Saiful Arifin
0 comentários
Confiabilidade
43 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 185%
XMGlobal-Real 42
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
882
Negociações com lucro:
772 (87.52%)
Negociações com perda:
110 (12.47%)
Melhor negociação:
45.69 USD
Pior negociação:
-19.28 USD
Lucro bruto:
665.15 USD (364 727 pips)
Perda bruta:
-276.43 USD (220 837 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
44 (16.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
73.45 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
44.21%
Depósito máximo carregado:
12.48%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
28
Tempo médio de espera:
10 horas
Fator de recuperação:
6.40
Negociações longas:
882 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.41
Valor esperado:
0.44 USD
Lucro médio:
0.86 USD
Perda média:
-2.51 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-49.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-60.76 USD (4)
Crescimento mensal:
16.08%
Previsão anual:
196.95%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
60.76 USD (9.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.54% (60.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
66.24% (229.42 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLDmicro 882
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLDmicro 389
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLDmicro 144K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +45.69 USD
Pior negociação: -19 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +16.03 USD
Máxima perda consecutiva: -49.85 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 42" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

spesial Gold by EA SUPERGOLD by platinumforex.id
Sem comentários
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.10.31 02:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 03:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 02:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 01:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 00:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 08:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
