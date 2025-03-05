- 成长
交易:
879
盈利交易:
769 (87.48%)
亏损交易:
110 (12.51%)
最好交易:
45.69 USD
最差交易:
-19.28 USD
毛利:
664.54 USD (364 113 pips)
毛利亏损:
-276.43 USD (220 837 pips)
最大连续赢利:
44 (16.03 USD)
最大连续盈利:
73.45 USD (8)
夏普比率:
0.13
交易活动:
45.50%
最大入金加载:
12.48%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
37
平均持有时间:
10 小时
采收率:
6.39
长期交易:
879 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.40
预期回报:
0.44 USD
平均利润:
0.86 USD
平均损失:
-2.51 USD
最大连续失误:
6 (-49.85 USD)
最大连续亏损:
-60.76 USD (4)
每月增长:
17.22%
年度预测:
211.68%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
60.76 USD (9.09%)
相对跌幅:
结余:
17.54% (60.76 USD)
净值:
66.24% (229.42 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|879
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLDmicro
|388
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLDmicro
|143K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
最好交易: +45.69 USD
最差交易: -19 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +16.03 USD
最大连续亏损: -49.85 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 42 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
spesial Gold by EA SUPERGOLD by platinumforex.id
没有评论
