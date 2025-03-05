SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / SuperGold V6 XM
Saiful Arifin

SuperGold V6 XM

Saiful Arifin
0 comentarios
Fiabilidad
43 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 185%
XMGlobal-Real 42
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
882
Transacciones Rentables:
772 (87.52%)
Transacciones Irrentables:
110 (12.47%)
Mejor transacción:
45.69 USD
Peor transacción:
-19.28 USD
Beneficio Bruto:
665.15 USD (364 727 pips)
Pérdidas Brutas:
-276.43 USD (220 837 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
44 (16.03 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
73.45 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
44.21%
Carga máxima del depósito:
12.48%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
28
Tiempo medio de espera:
10 horas
Factor de Recuperación:
6.40
Transacciones Largas:
882 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.41
Beneficio Esperado:
0.44 USD
Beneficio medio:
0.86 USD
Pérdidas medias:
-2.51 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-49.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-60.76 USD (4)
Crecimiento al mes:
16.16%
Pronóstico anual:
196.95%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
60.76 USD (9.09%)
Reducción relativa:
De balance:
17.54% (60.76 USD)
De fondos:
66.24% (229.42 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLDmicro 882
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLDmicro 389
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLDmicro 144K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +45.69 USD
Peor transacción: -19 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +16.03 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -49.85 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 42" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

spesial Gold by EA SUPERGOLD by platinumforex.id
No hay comentarios
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.10.31 02:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 03:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 02:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 01:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 00:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 08:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SuperGold V6 XM
30 USD al mes
185%
0
0
USD
336
USD
43
100%
882
87%
44%
2.40
0.44
USD
66%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.