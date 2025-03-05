SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / SuperGold V6 XM
Saiful Arifin

SuperGold V6 XM

Saiful Arifin
0 avis
Fiabilité
30 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 94%
XMGlobal-Real 42
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
586
Bénéfice trades:
518 (88.39%)
Perte trades:
68 (11.60%)
Meilleure transaction:
45.69 USD
Pire transaction:
-10.65 USD
Bénéfice brut:
415.67 USD (231 640 pips)
Perte brute:
-161.10 USD (128 977 pips)
Gains consécutifs maximales:
44 (16.03 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
73.45 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.15
Activité de trading:
51.23%
Charge de dépôt maximale:
10.67%
Dernier trade:
7 il y a des heures
Trades par semaine:
20
Temps de détention moyen:
12 heures
Facteur de récupération:
5.11
Longs trades:
586 (100.00%)
Courts trades:
0 (0.00%)
Facteur de profit:
2.58
Rendement attendu:
0.43 USD
Bénéfice moyen:
0.80 USD
Perte moyenne:
-2.37 USD
Pertes consécutives maximales:
6 (-49.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-49.85 USD (6)
Croissance mensuelle:
11.24%
Prévision annuelle:
136.42%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
49.85 USD (8.76%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
13.71% (49.85 USD)
Par fonds propres:
54.00% (191.77 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLDmicro 586
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLDmicro 255
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLDmicro 103K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +45.69 USD
Pire transaction: -11 USD
Gains consécutifs maximales: 8
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +16.03 USD
Perte consécutive maximale: -49.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XMGlobal-Real 42" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

spesial Gold by EA SUPERGOLD by platinumforex.id
Aucun avis
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.25 10:14
No swaps are charged
2025.08.15 22:32
No swaps are charged on the signal account
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.04 11:45
No swaps are charged
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 14:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 08:01
No swaps are charged
2025.07.01 07:29
No swaps are charged on the signal account
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 12:43
No swaps are charged
2025.06.30 07:34
No swaps are charged on the signal account
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
SuperGold V6 XM
30 USD par mois
94%
0
0
USD
351
USD
30
100%
586
88%
51%
2.58
0.43
USD
54%
1:500
Copier

