Всего трейдов:
879
Прибыльных трейдов:
769 (87.48%)
Убыточных трейдов:
110 (12.51%)
Лучший трейд:
45.69 USD
Худший трейд:
-19.28 USD
Общая прибыль:
664.54 USD (364 113 pips)
Общий убыток:
-276.43 USD (220 837 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (16.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
73.45 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
45.50%
Макс. загрузка депозита:
12.48%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
6.39
Длинных трейдов:
879 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.40
Мат. ожидание:
0.44 USD
Средняя прибыль:
0.86 USD
Средний убыток:
-2.51 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-49.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-60.76 USD (4)
Прирост в месяц:
19.30%
Годовой прогноз:
234.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
60.76 USD (9.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.54% (60.76 USD)
По эквити:
66.24% (229.42 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|879
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLDmicro
|388
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLDmicro
|143K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +45.69 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +16.03 USD
Макс. убыток в серии: -49.85 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 42" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
spesial Gold by EA SUPERGOLD by platinumforex.id
Нет отзывов
