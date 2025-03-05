СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / SuperGold V6 XM
Saiful Arifin

SuperGold V6 XM

Saiful Arifin
0 отзывов
Надежность
43 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 185%
XMGlobal-Real 42
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
879
Прибыльных трейдов:
769 (87.48%)
Убыточных трейдов:
110 (12.51%)
Лучший трейд:
45.69 USD
Худший трейд:
-19.28 USD
Общая прибыль:
664.54 USD (364 113 pips)
Общий убыток:
-276.43 USD (220 837 pips)
Макс. серия выигрышей:
44 (16.03 USD)
Макс. прибыль в серии:
73.45 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
45.50%
Макс. загрузка депозита:
12.48%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
43
Ср. время удержания:
10 часов
Фактор восстановления:
6.39
Длинных трейдов:
879 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
2.40
Мат. ожидание:
0.44 USD
Средняя прибыль:
0.86 USD
Средний убыток:
-2.51 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-49.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-60.76 USD (4)
Прирост в месяц:
19.30%
Годовой прогноз:
234.15%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
60.76 USD (9.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.54% (60.76 USD)
По эквити:
66.24% (229.42 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLDmicro 879
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLDmicro 388
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLDmicro 143K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +45.69 USD
Худший трейд: -19 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +16.03 USD
Макс. убыток в серии: -49.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 42" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

spesial Gold by EA SUPERGOLD by platinumforex.id
Нет отзывов
2025.11.18 08:35
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.18 02:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 21:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.17 20:29
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.11.02 10:38
No swaps are charged
2025.10.31 02:38
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 16:52
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.29 11:43
No swaps are charged on the signal account
2025.10.23 03:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 02:31
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 01:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.23 00:31
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 08:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 01:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.22 00:40
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 07:12
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
2025.10.16 08:08
No swaps are charged
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SuperGold V6 XM
30 USD в месяц
185%
0
0
USD
335
USD
43
100%
879
87%
45%
2.40
0.44
USD
66%
1:500
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.