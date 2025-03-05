- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
882
利益トレード:
772 (87.52%)
損失トレード:
110 (12.47%)
ベストトレード:
45.69 USD
最悪のトレード:
-19.28 USD
総利益:
665.15 USD (364 727 pips)
総損失:
-276.43 USD (220 837 pips)
最大連続の勝ち:
44 (16.03 USD)
最大連続利益:
73.45 USD (8)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
44.21%
最大入金額:
12.48%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
28
平均保有時間:
10 時間
リカバリーファクター:
6.40
長いトレード:
882 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
2.41
期待されたペイオフ:
0.44 USD
平均利益:
0.86 USD
平均損失:
-2.51 USD
最大連続の負け:
6 (-49.85 USD)
最大連続損失:
-60.76 USD (4)
月間成長:
16.08%
年間予想:
196.95%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
60.76 USD (9.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
17.54% (60.76 USD)
エクイティによる:
66.24% (229.42 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLDmicro
|882
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLDmicro
|389
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLDmicro
|144K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
|
100K 200K 300K 400K 500K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +45.69 USD
最悪のトレード: -19 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +16.03 USD
最大連続損失: -49.85 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 42"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
spesial Gold by EA SUPERGOLD by platinumforex.id
レビューなし
