Saiful Arifin

SuperGold V6 XM

Saiful Arifin
0 recensioni
Affidabilità
30 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 94%
XMGlobal-Real 42
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
587
Profit Trade:
519 (88.41%)
Loss Trade:
68 (11.58%)
Best Trade:
45.69 USD
Worst Trade:
-10.65 USD
Profitto lordo:
415.88 USD (231 845 pips)
Perdita lorda:
-161.10 USD (128 977 pips)
Vincite massime consecutive:
44 (16.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
73.45 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.15
Attività di trading:
51.23%
Massimo carico di deposito:
10.67%
Ultimo trade:
15 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
12 ore
Fattore di recupero:
5.11
Long Trade:
587 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.58
Profitto previsto:
0.43 USD
Profitto medio:
0.80 USD
Perdita media:
-2.37 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-49.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-49.85 USD (6)
Crescita mensile:
11.18%
Previsione annuale:
136.49%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
49.85 USD (8.76%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
13.71% (49.85 USD)
Per equità:
54.00% (191.77 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLDmicro 587
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLDmicro 255
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLDmicro 103K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +45.69 USD
Worst Trade: -11 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +16.03 USD
Massima perdita consecutiva: -49.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 42" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

spesial Gold by EA SUPERGOLD by platinumforex.id
2025.08.25 10:14
2025.08.15 22:32
2025.08.04 11:45
2025.08.01 11:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 34% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 08:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 19:41
A large drawdown may occur on the account again
2025.07.30 14:26
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 03:49
No swaps are charged on the signal account
2025.07.01 15:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.01 08:01
2025.07.01 07:29
2025.06.30 12:43
2025.06.30 07:34
Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.