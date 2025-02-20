SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / YUNCL moshi 03
Jin Xing Shi

YUNCL moshi 03

Jin Xing Shi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
45 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 331%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 232
Gewinntrades:
1 225 (54.88%)
Verlusttrades:
1 007 (45.12%)
Bester Trade:
2 456.60 USD
Schlechtester Trade:
-3 356.00 USD
Bruttoprofit:
250 199.90 USD (1 054 558 pips)
Bruttoverlust:
-200 401.82 USD (2 055 001 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (4 696.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10 181.60 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
42.57%
Max deposit load:
17.56%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
41
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
2.25
Long-Positionen:
1 338 (59.95%)
Short-Positionen:
894 (40.05%)
Profit-Faktor:
1.25
Mathematische Gewinnerwartung:
22.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
204.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-199.01 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-683.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8 353.20 USD (12)
Wachstum pro Monat :
5.84%
Jahresprognose:
70.90%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 452.80 USD
Maximaler:
22 141.20 USD (35.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.03% (22 141.20 USD)
Kapital:
27.75% (4 154.40 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 2180
ETHUSD 20
USDJPY 14
BTCUSD 8
SPX500 7
GBPUSD 2
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 50K
ETHUSD -80
USDJPY -121
BTCUSD -115
SPX500 9
GBPUSD 40
EURUSD 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 222K
ETHUSD -79K
USDJPY -432
BTCUSD -1.1M
SPX500 864
GBPUSD 200
EURUSD -17
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +2 456.60 USD
Schlechtester Trade: -3 356 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 696.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -683.30 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "KVBPrimeLimited-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real16
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
2.35 × 465
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
模式六： 半自动顺势加仓策略   每一单都带止盈和止损
2025.10.07 08:36
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
YUNCL moshi 03
30 USD pro Monat
331%
0
0
USD
53K
USD
45
99%
2 232
54%
43%
1.24
22.31
USD
35%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.