Trades insgesamt:
2 232
Gewinntrades:
1 225 (54.88%)
Verlusttrades:
1 007 (45.12%)
Bester Trade:
2 456.60 USD
Schlechtester Trade:
-3 356.00 USD
Bruttoprofit:
250 199.90 USD (1 054 558 pips)
Bruttoverlust:
-200 401.82 USD (2 055 001 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (4 696.00 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
10 181.60 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
42.57%
Max deposit load:
17.56%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
41
Durchschn. Haltezeit:
4 Stunden
Erholungsfaktor:
2.25
Long-Positionen:
1 338 (59.95%)
Short-Positionen:
894 (40.05%)
Profit-Faktor:
1.25
Mathematische Gewinnerwartung:
22.31 USD
Durchschnittlicher Profit:
204.24 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-199.01 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
24 (-683.30 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-8 353.20 USD (12)
Wachstum pro Monat :
5.84%
Jahresprognose:
70.90%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 452.80 USD
Maximaler:
22 141.20 USD (35.13%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
35.03% (22 141.20 USD)
Kapital:
27.75% (4 154.40 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2180
|ETHUSD
|20
|USDJPY
|14
|BTCUSD
|8
|SPX500
|7
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|50K
|ETHUSD
|-80
|USDJPY
|-121
|BTCUSD
|-115
|SPX500
|9
|GBPUSD
|40
|EURUSD
|0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|222K
|ETHUSD
|-79K
|USDJPY
|-432
|BTCUSD
|-1.1M
|SPX500
|864
|GBPUSD
|200
|EURUSD
|-17
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +2 456.60 USD
Schlechtester Trade: -3 356 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 12
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +4 696.00 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -683.30 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "KVBPrimeLimited-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Exness-Real16
|0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
|1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
|2.35 × 465
FOREX.comGlobal-Live 117
|6.00 × 4
Swissquote-Live6
|7.59 × 83
模式六： 半自动顺势加仓策略 每一单都带止盈和止损
