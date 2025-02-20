Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "KVBPrimeLimited-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Exness-Real16 0.00 × 5 Pepperstone-Demo02 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live12 0.00 × 1 Pepperstone-Edge07 1.42 × 38 KVBPrimeLimited-Live 2.35 × 465 FOREX.comGlobal-Live 117 6.00 × 4 Swissquote-Live6 7.59 × 83 Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen oderund den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen