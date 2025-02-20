信号部分
信号 / MetaTrader 4 / YUNCL moshi 03
Jin Xing Shi

YUNCL moshi 03

Jin Xing Shi
0条评论
可靠性
45
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 359%
KVBPrimeLimited-Live
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
2 219
盈利交易:
1 217 (54.84%)
亏损交易:
1 002 (45.16%)
最好交易:
2 456.60 USD
最差交易:
-2 304.80 USD
毛利:
246 659.90 USD (1 047 481 pips)
毛利亏损:
-192 628.32 USD (2 039 459 pips)
最大连续赢利:
20 (4 696.00 USD)
最大连续盈利:
10 181.60 USD (14)
夏普比率:
0.10
交易活动:
42.57%
最大入金加载:
17.56%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
38
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.44
长期交易:
1 326 (59.76%)
短期交易:
893 (40.24%)
利润因子:
1.28
预期回报:
24.35 USD
平均利润:
202.68 USD
平均损失:
-192.24 USD
最大连续失误:
24 (-683.30 USD)
最大连续亏损:
-8 353.20 USD (12)
每月增长:
10.91%
年度预测:
132.34%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2 452.80 USD
最大值:
22 141.20 USD (35.13%)
相对跌幅:
结余:
35.03% (22 141.20 USD)
净值:
27.75% (4 154.40 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 2167
ETHUSD 20
USDJPY 14
BTCUSD 8
SPX500 7
GBPUSD 2
EURUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 54K
ETHUSD -80
USDJPY -121
BTCUSD -115
SPX500 9
GBPUSD 40
EURUSD 0
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 231K
ETHUSD -79K
USDJPY -432
BTCUSD -1.1M
SPX500 864
GBPUSD 200
EURUSD -17
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +2 456.60 USD
最差交易: -2 305 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +4 696.00 USD
最大连续亏损: -683.30 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 KVBPrimeLimited-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

Exness-Real16
0.00 × 5
Pepperstone-Demo02
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
Pepperstone-Edge07
1.42 × 38
KVBPrimeLimited-Live
2.35 × 465
FOREX.comGlobal-Live 117
6.00 × 4
Swissquote-Live6
7.59 × 83
模式六： 半自动顺势加仓策略   每一单都带止盈和止损
没有评论
2025.10.07 08:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.06 13:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.01 04:04
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.26 13:55
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 14:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 13:35
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.25 08:00
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 09:22
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 08:09
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.24 00:45
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 14:08
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.23 09:44
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.08 02:42
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 15:56
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 07:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.04 02:18
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.07.21 12:24
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.20 17:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.20 04:03
80% of growth achieved within 6 days. This comprises 4.96% of days out of 121 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.20 00:57
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
