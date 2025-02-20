- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
2 219
盈利交易:
1 217 (54.84%)
亏损交易:
1 002 (45.16%)
最好交易:
2 456.60 USD
最差交易:
-2 304.80 USD
毛利:
246 659.90 USD (1 047 481 pips)
毛利亏损:
-192 628.32 USD (2 039 459 pips)
最大连续赢利:
20 (4 696.00 USD)
最大连续盈利:
10 181.60 USD (14)
夏普比率:
0.10
交易活动:
42.57%
最大入金加载:
17.56%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
38
平均持有时间:
4 小时
采收率:
2.44
长期交易:
1 326 (59.76%)
短期交易:
893 (40.24%)
利润因子:
1.28
预期回报:
24.35 USD
平均利润:
202.68 USD
平均损失:
-192.24 USD
最大连续失误:
24 (-683.30 USD)
最大连续亏损:
-8 353.20 USD (12)
每月增长:
10.91%
年度预测:
132.34%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2 452.80 USD
最大值:
22 141.20 USD (35.13%)
相对跌幅:
结余:
35.03% (22 141.20 USD)
净值:
27.75% (4 154.40 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|2167
|ETHUSD
|20
|USDJPY
|14
|BTCUSD
|8
|SPX500
|7
|GBPUSD
|2
|EURUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|54K
|ETHUSD
|-80
|USDJPY
|-121
|BTCUSD
|-115
|SPX500
|9
|GBPUSD
|40
|EURUSD
|0
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|231K
|ETHUSD
|-79K
|USDJPY
|-432
|BTCUSD
|-1.1M
|SPX500
|864
|GBPUSD
|200
|EURUSD
|-17
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +2 456.60 USD
最差交易: -2 305 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 12
最大连续盈利: +4 696.00 USD
最大连续亏损: -683.30 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 KVBPrimeLimited-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
模式六： 半自动顺势加仓策略 每一单都带止盈和止损
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
359%
0
0
USD
USD
57K
USD
USD
45
99%
2 219
54%
43%
1.28
24.35
USD
USD
35%
1:500